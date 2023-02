ജനകീയ പ്രതിരോധ യാത്രയിൽ പങ്കെടുക്കാതെ ഇ.പി.ജയരാജൻ

കണ്ണൂർ ∙ സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം.വി.ഗോവിന്ദൻ നയിക്കുന്ന ജനകീയ പ്രതിരോധ യാത്രയിൽ ആറാം ദിവസവും എൽഡിഎഫ് കൺവീനറും കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗവുമായ ഇ.പി.ജയരാജൻ പങ്കെടുത്തില്ല. ഇന്നലെ സിപിഎം കണ്ണൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി യോഗത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

തന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ‘വൈദേകം’ ആയുർവേദ റിസോർട്ട് സംബന്ധിച്ച് സംസ്ഥാന സമിതി അംഗം പി.ജയരാജൻ നൽകിയ പരാതിയിൽ വിശദീകരണം നൽകിയിട്ടും പാർട്ടി നിലപാട് വ്യക്തമാക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് ഇ.പിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പരിഭവത്തിനു കാരണം. പി.ജയരാജൻ ജാഥയിൽ സജീവമാവുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

സ്വർണക്കടത്ത്–ക്വട്ടേഷൻ സംഘങ്ങളെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ് തില്ലങ്കേരിയിൽ സിപിഎം നടത്തിയ രാഷ്ട്രീയ വിശദീകരണ യോഗത്തിലും പി.ജയരാജൻ മുൻനിരയിലുണ്ടായിരുന്നു. തന്റെ ആരാധകരായ അനുയായികളെ പാർട്ടി തീരുമാനത്തിന്റെ ഭാഗമായി തള്ളിപ്പറയുകയും ചെയ്തു. താൻ ശക്തമായി പാർട്ടിക്കൊപ്പമുണ്ടെന്ന സന്ദേശമാണ് പി.ജയരാജൻ ഇതിലൂടെ നൽകിയത്.

അതേസമയം, ഇ.പിക്കൊപ്പം പാർട്ടി നേതൃത്വമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന കാര്യത്തിൽ അവ്യക്തത നിലനിൽക്കുകയാണ്. ഈ ആശയക്കുഴപ്പം പരിഹരിക്കപ്പെടാതെ ജാഥയിലേക്കില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് ഇ.പി.ജയരാജൻ. അദ്ദേഹം നിലപാട് മാറ്റണമെങ്കിൽ ഉന്നത നേതൃത്വത്തിന്റെ ഇടപെടൽ വേണ്ടിവരും. അതിനുള്ള നീക്കമൊന്നും കാണുന്നുമില്ല.

