മന്ത്രിമാർ വിശദീകരിച്ചെങ്കിലും ബില്ലുകളിൽ ഒപ്പിടാതെ ഗവർണറുടെ യാത്ര

തിരുവനന്തപുരം ∙ അഞ്ചു മന്ത്രിമാർ നേരിൽ കണ്ടു സർക്കാർ നിലപാട് വിശദീകരിച്ചെങ്കിലും നിയമസഭ പാസാക്കിയ 8 ബില്ലുകളിൽ ഒരെണ്ണത്തിൽ പോലും ഒപ്പു വയ്ക്കാതെ ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ ഹൈദരാബാദിലേക്ക് പോയി.



കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലയിൽ സെനറ്റിനും സിൻഡിക്കറ്റിനു പകരം താൽക്കാലിക ഭരണസമിതി രൂപീകരിക്കാനുള്ള ബിൽ നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള അനുമതിയും അദ്ദേഹം നൽകിയില്ല.

ബില്ലുകൾ സംബന്ധിച്ച ഫയലുകൾ ഗവർണർ പരിശോധിക്കുകയോ രാജ്ഭവൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ചർച്ച നടത്തുകയോ ചെയ്തില്ല. തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇല്ലെങ്കിലും അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾ ഇ ഫയൽ ആയി പരിശോധിച്ച് അദ്ദേഹം തീരുമാനം എടുക്കാറുണ്ട്. ബില്ലുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ആവശ്യമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഓൺലൈൻ ആയി തീരുമാനം എടുക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ. അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അയയ്ക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇന്നലെ രാവിലെ കൊല്ലത്ത് പൊതുപരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത ഗവർണർ ഉച്ചയ്ക്ക് രാജ്ഭവനിൽ എത്തിയെങ്കിലും ബില്ലുകൾ പരിഗണിച്ചില്ല. വൈകുന്നേരമാണ് ഹൈദരാബാദിലേക്ക് പോയത്. മാർച്ച് 2ന് അദ്ദേഹം കൊച്ചിയിൽ എത്തും.

നിയമസഭ പാസാക്കിയെങ്കിലും താൻ ഇതുവരെ ഒപ്പുവയ്ക്കാത്ത ബില്ലുകൾ സംബന്ധിച്ചു തീരുമാനം എടുത്തിട്ടില്ലെന്ന് ഹൈദരാബാദിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്കായി വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയ ഗവർണർ മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞു. മന്ത്രിമാർ നേരിട്ടെത്തി കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുകയുണ്ടായി. കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലാ ബിൽ നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ അനുവാദം നൽകിയിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

