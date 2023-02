പുതുസംരംഭങ്ങളുടെ പരിശോധനയ്ക്കു മന്ത്രിയെ വെല്ലുവിളിച്ച് പി.കെ.ഫിറോസ്

കോഴിക്കോട് ∙ സംസ്ഥാനത്ത് പുതുതായി തുടങ്ങിയെന്ന് സർക്കാർ അവകാശപ്പെടുന്ന സംരംഭങ്ങളുടെ സംയുക്ത പരിശോധന നടത്താൻ വ്യവസായമന്ത്രിയെ വെല്ലുവിളിച്ച് യൂത്ത് ലീഗ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി.കെ.ഫിറോസ്. മന്ത്രി പറയുന്ന പഞ്ചായത്തിലോ നഗരസഭയിലോ പരിശോധന നടത്താം.

സംരംഭങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച സംശയങ്ങൾ പുറത്തുവന്നപ്പോൾ തന്നോടാരെങ്കിലും കണക്കു ചോദിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ കൃത്യമായി പറയുമായിരുന്നുവെന്നാണ് മന്ത്രി പി.രാജീവ് പറഞ്ഞത്. പരസ്യം പുറത്തുവന്ന് തൊട്ടടുത്ത ദിവസം വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം വിവരങ്ങൾ ചോദിച്ചാണ്. വിവരങ്ങൾ മന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിൽ ലഭ്യമല്ല എന്നാണു മറുപടി കിട്ടിയത്. തുടർന്ന് വ്യവസായ വകുപ്പിന് അപേക്ഷ നൽകി. 1,21,225 സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങിയെന്നാണ് പത്രപ്പരസ്യത്തിൽ പറയുന്നത് എന്നാൽ വ്യവസായ വകുപ്പ് വിവരാവകാശപ്രകാരം തന്ന മറുപടിയിൽ 1,02,222 ആണ്. കൃത്യമായ കണക്കാണെന്ന തോന്നലുണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഇത്. സംരംഭങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ പകർപ്പു ലഭ്യമാക്കാൻ പെൻഡ്രൈവ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാൽ പെൻഡ്രൈവ് വാങ്ങിവച്ചതല്ലാതെ ഇതുവരെ ഒരു വിവരവും നൽകിയിട്ടില്ലെന്നും ഫിറോസ് പറഞ്ഞു.

വ്യവസായ വകുപ്പ് പുറത്തുവിട്ട പുതിയ സംരംഭകരുടെ പട്ടികയിൽ മുക്കാൽഭാഗവും വ്യാജമാണ്. വർഷങ്ങളായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവ പോലും പുതിയ സംരംഭങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മലപ്പുറത്ത് മൂന്നു തലമുറയായി നടത്തിവരുന്ന ഹോമിയോ മെഡിക്കൽഷോപ്പിനെ പുതിയ സംരംഭത്തിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നു. ഇവരുടെ പേര് ഇപ്പോഴാണ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തതെന്നാണ് ന്യായീകരണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിലും ആ സംരംഭത്തിൽ സർക്കാരിനൊരു പങ്കുമില്ല. സാധാരണമനുഷ്യർ സ്വന്തമായി പണം കണ്ടെത്തി സംരംഭം തുടങ്ങുന്നതിൽ സർക്കാർ അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്?

സംരംഭങ്ങൾക്കു പേരു റജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ഓരോ തദ്ദേശസ്ഥാപനത്തിലും രണ്ടു താൽക്കാലികക്കാരെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവർക്ക് 20,000 രൂപ വീതം സ്റ്റൈപൻഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇവരുടെ നിയമനം നടന്നത് എപ്പോഴാണെന്നും മാനദണ്ഡങ്ങൾ എന്താണെന്നുമറിയില്ല. പാർട്ടിക്കാരെ പിൻവാതിൽ വഴി നിയമിക്കാനുള്ള നടപടി മാത്രമാണ് ഇത്. ഇവർക്കൊക്കെ പണം നൽകാനാണ് ഇന്ധനസെസ് രണ്ടുരൂപ കൂട്ടിയതെന്നും ഫിറോസ് പറഞ്ഞു.

സംയുക്ത പരിശോധനയ്ക്ക് തയാറായില്ലെങ്കിൽ യൂത്ത് ലീഗ് പ്രക്ഷോഭം തുടങ്ങുമെന്നും പി.കെ ഫിറോസ് പറഞ്ഞു.

പങ്കെടുത്തില്ലെങ്കിൽ തൊഴിലുറപ്പ് ജോലിക്കു പണം നൽകില്ലെന്നൊക്കെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയാണ് സിപിഎം പ്രതിരോധയാത്രയിൽ ആളെ കൂട്ടുന്നത്. തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതിയുണ്ടാക്കിയത് സിപിഎമ്മാണെന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം എം.വി.ഗോവിന്ദൻ പ്രസംഗിച്ചത്. പക്ഷേ, അതു തുടങ്ങിയത് ഒന്നാം യുപിഎ സർക്കാരാണ്. ‘തള്ളി’ല്ലാത്ത ഏക വകുപ്പ് എക്‌സൈസ് വകുപ്പാണെന്നും ഫിറോസ് പറഞ്ഞു. മുക്കിലും മൂലയിലും അവർ ബാറുകൾ തുറക്കുന്നുണ്ട്.

English Summary : PK Firoz challenges minister P Rajeev on checking of new enterprises