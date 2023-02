മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസനിധി തട്ടിപ്പ്; ഉടൻ നടപടി വരും

തിരുവനന്തപുരം ∙ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ സഹായത്തിനായി 1500 സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ നൽകിയ ഡോക്ടർക്ക് എതിരെ നടപടിക്ക് വിജിലൻസ് ഉടൻ ശുപാർശ ചെയ്യും. ചികിത്സ രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൊല്ലത്ത് സുകൃത് സി.നാരായണൻ നൽകിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ നൂറിൽ താഴെ എന്നാണു കണ്ടെത്തൽ. മതിയായ രേഖകൾ ഇല്ലാതെയാണ് 1400 സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ നൽകിയത്. ആളെ കാണാതെ പോലും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ആലത്തൂരിൽ 67 സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ നൽകിയ 2 ആയുർവേദ ഡോക്ടർമാർക്ക് എതിരെയും നടപടി വരും. ഇതിനു പുറമേ ഗുരുതരമായ രോഗങ്ങൾക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയ വിദഗ്ധർ അല്ലാത്ത 8 ഡോക്ടർമാർക്ക് എതിരെയും നടപടി ഉണ്ടാകും. ഏജന്റുമാരും ഡോക്ടർമാരും ഉദ്യോഗസ്ഥരും അടങ്ങുന്ന സംഘം വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ നിർമിച്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സഹായത്തോടെയാണ് തട്ടിപ്പ് എന്നാണു വിജിലൻസിന്റെ കണ്ടെത്തൽ.

ആലത്തൂരിലെ ആയുർവേദ ഡോക്ടർമാർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുമെന്ന് അറിയിച്ച് പ്രചാരണം നടത്തിയതായും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഏജന്റുമാരും ഉദ്യോഗസ്ഥരും മറ്റും ഉൾപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളിൽ കേസെടുത്ത് അന്വേഷിക്കാൻ പൊലീസിനും ശുപാർശ ചെയ്യും.

ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ 60 അപേക്ഷകൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ 32 എണ്ണത്തിനും മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയത് ഒരേ ഡോക്ടർ. 2022 സെപ്റ്റംബറിലേതാണു പരിശോധിച്ച 60 അപേക്ഷകളും. കാൻസർ, മനോരോഗം തുടങ്ങിയവയ്ക്കു വരെ ഈ ഡോക്ടർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകി. 2 വർഷത്തിനുള്ളിൽ വീണ്ടും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകരുതെന്നിരിക്കെ 2–3 മാസ ഇടവേളയിൽ വീണ്ടും നൽകി.

വിദേശത്ത് എൻജിനീയറായി വർഷങ്ങളായി ജോലി നോക്കി വന്നിരുന്ന ചങ്ങനാശേരി സ്വദേശിക്ക് കരൾമാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കായി അനുവദിച്ചത് 3 ലക്ഷം രൂപയാണ്. സ്വകാര്യ സ്ഥാപനം നടത്തുന്ന തൃക്കൊടിത്താനം സ്വദേശിക്ക് വൃക്ക മാറ്റിവയ്ക്കലിനായി ലഭിച്ചു 3 ലക്ഷം. വാഹനാപകടത്തിൽ മരിച്ച ചങ്ങനാശേരി സ്വദേശിയുടെ അവകാശികൾക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ ലഭിച്ചു. ഇതുവരെ 9 വില്ലേജ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കുറ്റക്കാരായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

പത്തനംതിട്ട കൂടൽ വില്ലേജ് ഓഫിസിൽ 2018 മുതൽ 2022 വരെ 268 അപേക്ഷകളിൽ അക്ഷയ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഫോൺ നമ്പർ വന്നതു വിജിലൻസ് വിശദമായി പരിശോധിക്കും. ഏനാദിമംഗലം വില്ലേജിൽ 61 അപേക്ഷകളിലും അക്ഷയ കേന്ദ്രം നടത്തിപ്പുകാരുടെ നമ്പറാണെന്നു കണ്ടെത്തി. വെരിക്കോസ് വെയിൻ ചികിത്സയ്ക്ക് സഹായം നൽകാൻ വ്യവസ്ഥയില്ലെങ്കിലും ഇത്തരം ഒട്ടേറെ കേസുകളിൽ പണം നൽകി.

ഇരുനില വീടും വാഹനങ്ങളും 19 സെന്റ് സ്ഥലവുമുള്ള കോതമംഗലം വാരപ്പെട്ടി സ്വദേശിയായ പ്രവാസി ഏനാനിക്കൽ ഷിബു ജോസിനും കിട്ടി 3 ലക്ഷം രൂപ സഹായധനം. പണമെത്തിയ ദിവസം തന്നെയാണ് ഷിബു ജോസിന്റെ പേര് വിജിലൻസിന്റെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടത്.

മേൽത്തട്ടിലെ ശുപാർശകൾ പരിധിക്കു പുറത്ത്

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസനിധിയിൽ നിന്നുള്ള ധനസഹായ വിതരണം സംബന്ധിച്ച് തട്ടിപ്പ് പുറത്തുവരുമ്പോൾ, മേൽത്തട്ടിലെ ശുപാർശകൾ അന്വേഷണത്തിന്റെ പരിധിക്കു പുറത്ത്. മുഖ്യമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെ ഉള്ള മന്ത്രിമാർക്കും നേരിട്ടും ധനസഹായത്തിന് അപേക്ഷകൾ ലഭിക്കാറുണ്ട്. ഇതിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും റവന്യു മന്ത്രിക്കും ലഭിക്കുന്ന അപേക്ഷകളിൽ സഹായധനം എത്രയെന്നു തീരുമാനിച്ച് സിഎംഒ പോർട്ടലിലേക്ക് നൽകുകയാണു പതിവ്. ഇത്തരം കേസുകളിലെ രേഖകളിൽ പൊതുവേ വിശദ അന്വേഷണം വില്ലേജ് ഓഫിസർ തലത്തിൽ നടക്കാറില്ല. താലൂക്ക്, കലക്ടറേറ്റ് തലങ്ങളിലും സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയും ഇത്തരം കേസുകളിൽ വഴിപാടാണ്.

സഹായധനം നൽകിയ പ്രവാസികളെ വഞ്ചിച്ചു: കെ.ജി.ഏബ്രഹാം

ദുബായ് ∙ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്കു സംഭാവന നൽകിയവർ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടെന്ന് പ്രവാസി വ്യവാസായി കെ.ജി.ഏബ്രഹാം കുറ്റപ്പെടുത്തി. പ്രവാസികൾ രാവും പകലും കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ പണമാണ് രാഷ്ട്രീയ നേട്ടത്തിന് ഉപയോഗിച്ചത്. പ്രളയത്തിൽ നാട്ടുകാർ കഷ്ടപ്പെടുന്നതു കണ്ട് അയച്ച പണം അർഹർക്കു ലഭിച്ചില്ല. പകരം പാർട്ടിയെ വളർത്താൻ ഉപയോഗിച്ചെന്നും കെജിഎ ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാനും എൻബിടിസി മാനേജിങ് ഡയറക്ടറുമായ അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു.

