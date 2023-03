കോടതിയിൽ പോകുമോ: കുഴൽനാടൻ, നിങ്ങളുടെ ഉപദേശം വേണ്ട: മുഖ്യമന്ത്രി; ലൈഫ് മിഷൻ കോഴയിൽ ചുട്ടുപൊള്ളി സഭ

തിരുവനന്തപുരം ∙ ലൈഫ് മിഷൻ കോഴ ആരോപണത്തെ ചൊല്ലി നിയമസഭയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും കോൺഗ്രസ് അംഗം മാത്യു കുഴൽനാടനും തമ്മിൽ വാഗ്വാദം. എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ടിലെ വാട്‌സാപ് സന്ദേശത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെതിരെയുള്ള ആരോപണം സംസ്ഥാനത്തിനു നാണക്കേടാണെന്നും അതു നീക്കാൻ കോടതിയെ സമീപിക്കുമോ എന്നും കുഴൽനാടൻ ചോദിച്ചു. അതിനു നിങ്ങളുടെ ഉപദേശം ആവശ്യമില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രിയെന്ന നിലയിൽ തനിക്ക് അതിനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടെന്നും പിണറായി ക്ഷോഭത്തോടെ മറുപടി നൽകി. ഇഡിയുടെ വക്കീലാകാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം തിരിച്ചടിച്ചു.

ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള വാഗ്വാദം 15 മിനിറ്റോളം നീണ്ടു. ഈ സമയം ഭരണപക്ഷ അംഗങ്ങൾ പ്രതിപക്ഷത്തെ വെല്ലുവിളിച്ചു നടുത്തളത്തിനു സമീപം നിൽക്കുകയായിരുന്നു.

പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങൾ:

മാത്യു കുഴൽനാടൻ: ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതി നടപ്പാക്കാൻ റെഡ് ക്രസന്റുമായി മുഖ്യമന്ത്രി ക്ലിഫ് ഹൗസിൽ ചർച്ച നടത്തിയെന്നാണ് ഇഡി കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത്. സ്വർണക്കടത്തു കേസിലെ പ്രതി സ്വപ്‌ന, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി എം.ശിവശങ്കർ, കോൺസൽ ജനറൽ തുടങ്ങിയവർ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി ചർച്ച നടത്തിയെന്നാണു രേഖ. ഇതിനു മുഖ്യമന്ത്രി മറുപടി പറയണം. ഇതു നിഷേധിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രിക്കു ധൈര്യമുണ്ടോ?.

പിണറായി വിജയൻ: (ക്ഷുഭിതനായി എഴുന്നേറ്റു കൊണ്ട്) പച്ചക്കള്ളമാണു പറയുന്നത്. എന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല. ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ചർച്ചയും നടത്തിയിട്ടില്ല. എന്തും വിളിച്ചു പറയാമെന്നാണോ കരുതുന്നത്. (ഭരണപക്ഷ ബഹളം)

മാത്യു കുഴൽനാടൻ: മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അഡീഷനൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി സി.എം.രവീന്ദ്രൻ, പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി എം.ശിവശങ്കർ എന്നിവർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇടത്തും വലത്തും നിന്നവരാണ്. ഇക്കാര്യം ശിവശങ്കർ പറയുമ്പോൾ സംസ്ഥാനത്തിനു തന്നെ നാണക്കേടാണ്. ഇതു നീക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി കോടതിയെ സമീപിക്കുമോ?

മുഖ്യമന്ത്രി: ഇക്കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഉപദേശം ആവശ്യമില്ല. മുഖ്യമന്ത്രിക്കു സർക്കാരിന്റെ എല്ലാ സംവിധാനവുമുണ്ട്. ഇഡിയുടെ വക്കീലാകാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കേണ്ട.

(ഭരണപക്ഷ അംഗങ്ങൾ നടുത്തളത്തിനു തൊട്ടടുത്തെത്തി അവിടെയിരിക്കാൻ കുഴൽനാടനു നേരെ വിരൽ ചൂണ്ടി ആക്രോശിച്ചു).

മാത്യു കുഴൽനാടൻ: ഇഡി കോടതിയിൽ കൊടുത്ത റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ടാണ് ആരോപണത്തിനു തെളിവായി ഞാൻ ഇവിടെ ഉദ്ധരിച്ചത്. അതിനൊപ്പമുള്ള ശിവശങ്കറിന്റെ വാട്‌സാപ് ചാറ്റിലാണു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പേരു പറയുന്നത്. അതു നിഷേധിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ അടുത്ത സന്ദേശം വായിക്കാം. (ഭരണപക്ഷ ബഹളം)

മന്ത്രി പി. രാജീവ്: വാട്‌സാപ് ചാറ്റ് സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി നിയമസഭയുടെ മേശപ്പുറത്തു വയ്ക്കാമോ?

മാത്യു കുഴൽനാടൻ: സ്പീക്കർ അനുവദിച്ചാൽ റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ട് സഭയുടെ മേശപ്പുറത്തു വയ്ക്കാം. അതിലാണ് വാട്‌സാപ് ചാറ്റിലെ പരാമർശങ്ങൾ ഉള്ളത്. സ്വപ്‌നയ്ക്കു സർക്കാരിനു കീഴിലുള്ള സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ശരിയാക്കി കൊടുത്തതിനു മുഖ്യമന്ത്രിയെ കണ്ടു നന്ദി അറിയിച്ചതായും ശിവശങ്കറിന്റെ സന്ദേശത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. സ്വപ്‌നയുടെ ജോലിക്കായി ശിവശങ്കറുമായി സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ.

പിണറായി വിജയൻ: ഒരു ഘട്ടത്തിലും ആരുമായും ചർച്ച നടത്തിയിട്ടില്ല. ഇക്കാര്യം പലതവണ വ്യക്തമാക്കിയതാണ്. എന്തും വിളിച്ചു പറയാനുള്ള വേദിയാണെന്നു കരുതരുത്.

ബഹളത്തിനിടെ സ്പീക്കർ എ.എൻ.ഷംസീർ: സഭയുടെ അന്തസ്സു പാലിക്കണം

ഭരണപക്ഷ ബഹളം വയ്ക്കുന്നതിനിടെ മന്ത്രി രാജീവ്: റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ട് നിയമസഭയിൽ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതല്ല. കോടതിയുടെ പരിഗണനയിൽ ഇരിക്കുന്ന വിഷയം സഭയിൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്നു ചട്ടമുണ്ട്.

മാത്യു കുഴൽനാടൻ: കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലുള്ള വിഷയങ്ങൾ മുൻപു പല തവണ സഭ ചർച്ച ചെയ്തതാണ്. പറയാനുള്ളതു ഞാൻ വിളിച്ചു പറയും. ഭരണപക്ഷം പറയുന്നത് അനുസരിച്ചു പറയാനല്ല ജനം തിരഞ്ഞെടുത്തു വിട്ടിരിക്കുന്നത്.

സ്പീക്കർ: കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലുള്ള വിഷയം നിയമസഭയിൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പാടില്ല. നേരത്തേ ചർച്ച ചെയ്ത കീഴ്‌വഴക്കമുണ്ടെങ്കിലും ഇക്കാര്യത്തിൽ അതു പാടില്ല.

മാത്യു കുഴൽനാടൻ: ലൈഫ് മിഷനിലൂടെ 20 കോടി രൂപ അടിച്ചോണ്ടു പോയിട്ടും ആർക്കെങ്കിലും എതിരെ നടപടി എടുക്കാൻ വിജിലൻസിനോ മറ്റ് അന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്കോ കഴിഞ്ഞോ

മുഖ്യമന്ത്രി: അടിയന്തര പ്രമേയത്തിലെ വാദങ്ങളിൽ അതിശയോക്തിയോ അപകീർത്തികരമായ പ്രസ്താവനകളോ വ്യക്തികളെ സ്വഭാവഹത്യ ചെയ്യുന്ന നടപടികളോ പാടില്ല.

മാത്യു കുഴൽനാടൻ എന്തോ പറയാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും സ്പീക്കർ മൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്തു. ഭരണപക്ഷം മാത്യുവിനു നേരെ പോർവിളി മുഴക്കി. അതോടെ 10.30നു സഭ നിർത്തിവയ്ക്കുന്നതായി സ്പീക്കർ അറിയിച്ചു.

സേവ്യർ ചിറ്റിലപ്പിള്ളിക്ക് സ്പീക്കറുടെ താക്കീത്

തിരുവനന്തപുരം∙ ലൈഫ് മിഷൻ കോഴ ആരോപണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചയ്ക്കിടെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി.സതീശൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ പ്രസംഗം നിരന്തരം തടസ്സപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ച ഭരണകക്ഷിയിലെ സേവ്യർ ചിറ്റിലപ്പിള്ളിക്കു സ്പീക്കർ എ.എൻ.ഷംസീറിന്റെ താക്കീത്.

പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ വോക്കൗട്ട് പ്രസംഗത്തിനിടെ ബഹളമുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് സേവ്യർ ചിറ്റിലപ്പിള്ളിയെ സ്പീക്കർ താക്കീത് ചെയ്തത്. സഭയിൽ മാന്യതയോടെയുള്ള പെരുമാറ്റമാണ് ഉണ്ടാകേണ്ടതെന്നും സഭ്യേതര പദപ്രയോഗങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണമെന്നും സ്പീക്കർ പറഞ്ഞു.

മാത്യു കുഴൽനാടൻ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം നിരന്തരം ബഹളമുണ്ടാക്കുകയും പ്രതിപക്ഷത്തിനു നേരെ വിരൽ ചൂണ്ടി നടുത്തളത്തിനു തൊട്ടടുത്തു വരെ എത്തി വെല്ലുവിളിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

English Summary : Argument between Chief Minister Pinarayi Vijayan and Mathew Kuzhalnadan in Kerala Assembly over Life Mission bribe