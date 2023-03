ഡോക്ടർമാർക്കു നേരെയുള്ള അക്രമം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനാവില്ല: ഹൈക്കോടതി

കൊച്ചി ∙ പരിശോധിക്കുന്നതിനിടെ രോഗിയെ സ്‌പർശിച്ചെന്ന പേരിൽ ഡോക്ടർമാർക്കു നേരെയുള്ള അക്രമങ്ങൾ ഒരു തരത്തിലും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനാവില്ലെന്നു ഹൈക്കോടതി. പാലക്കാട് കറുകപുത്തൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ഡോക്ടറെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ പ്രതിയായ പട്ടാമ്പി പെരിങ്ങന്നൂർ സ്വദേശിയുടെ മുൻകൂർ ജാമ്യ ഹർജി തള്ളിയാണ് ജസ്റ്റിസ് എ. ബദറുദ്ദീൻ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.

ജനുവരി 8ന് ഹർജിക്കാരന്റെ ഭാര്യയെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ സ്പർശിച്ചെന്ന പേരിൽ ഡോക്ടറുടെ കോളറിൽ കയറി പിടിച്ച ഹർജിക്കാരൻ കവിളത്തടിച്ചെന്നാണു കേസ്. എന്നാൽ ഡോക്ടർ മോശമായി പെരുമാറിയതിന്റെ പേരിൽ തന്റെ ഭാര്യ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും അന്വേഷണം നടക്കുകയാണെന്നും താൻ നിരപരാധിയാണെന്നും ഹർജിക്കാരൻ വാദിച്ചു. ഹർജിക്കാരനു ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലമുണ്ടെന്നും 4 കേസുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും മുൻകൂർ ജാമ്യഹർജിയെ എതിർത്ത പ്രോസിക്യൂഷൻ അറിയിച്ചു. ഡോക്ടർമാർക്കെതിരെയുള്ള ആക്രമണം വർധിക്കുകയാണ്. ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ ഉൾപ്പെടുമെന്ന ഭീഷണിയുടെയും ഭയത്തിന്റെയും നിഴലിൽ ജോലി ചെയ്യേണ്ട സാഹചര്യത്തിലാണു ഡോക്ടർമാർ. ഇത്തരം ഭീഷണി സമൂഹത്തെ ആകെ ബാധിക്കുന്നതാണെന്നും വ്യക്തമാക്കി.

കാഷ്വൽറ്റിയിൽ 2 നഴ്‌സുമാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഡോക്ടർ മോശമായി പെരുമാറിയെന്ന ആരോപണം പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ വിശ്വാസയോഗ്യമല്ലെന്നു കോടതി പറഞ്ഞു. ഡോക്ടറെ ആക്രമിച്ചെന്ന കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ശേഷമാണു പരാതി ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടത്. പ്രതിക്കു മുൻകൂർജാമ്യം നൽകുന്നത് അപകടകരമായ സാഹചര്യത്തിനു വഴിയൊരുക്കും. രോഗികളെ ചികിത്സിക്കാൻ കടമയുള്ള ഡോക്ടർമാരെ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം അപകടാവസ്ഥയിലാകുമെന്നും ഹൈക്കോടതി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

English Summary : Attack against doctors cannot be encouraged says High Court