സി.എം.രവീന്ദ്രൻ ചോദ്യംചെയ്യലിന് എത്തിയില്ല; വീണ്ടും നോട്ടിസ് നൽകും

കൊച്ചി / തിരുവനന്തപുരം ∙ ലൈഫ് മിഷൻ ഫ്ലാറ്റ് കോഴക്കേസിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അഡീഷനൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി സി.എം.രവീന്ദ്രൻ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ (ഇഡി) ചോദ്യംചെയ്യലിനു ഹാജരായില്ല. പുതിയ തീയതി അറിയിച്ച് അടുത്തദിവസം ഇഡി വീണ്ടും നോട്ടിസ് നൽകും.



ഇന്നലെ രാവിലെ പത്തരയ്ക്കു കൊച്ചിയിലെ ഓഫിസിൽ എത്താനായിരുന്നു രവീന്ദ്രനു നോട്ടിസ് നൽകിയത്. രാവിലെ 8.45നു നിയമസഭയിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിലെത്തിയ രവീന്ദ്രൻ സഭ തീരുന്നതുവരെ അവിടെയായിരുന്നു. ബജറ്റ് സമ്മേളനം നടക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജോലികളുള്ളതിനാൽ എത്താനാകില്ലെന്ന് ഇഡിയെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിലെത്തിയ മാധ്യമങ്ങളോടു രവീന്ദ്രൻ പ്രതികരിച്ചില്ല.

ഫ്ലാറ്റ് നിർമിക്കാൻ യുഎഇയിലെ റെഡ് ക്രെസന്റ് സംഘടന കരാറുകാരായ യൂണിടാക് കമ്പനിക്കു നൽകിയ 19 കോടി രൂപയിൽ 4.50 കോടി കോഴയായി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അന്നത്തെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി എം.ശിവശങ്കർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ സ്വന്തമാക്കിയെന്നാണ് ഇഡി കേസ്.

കോഴ നൽകിയെന്നു വെളിപ്പെടുത്തിയ സ്വപ്ന സുരേഷ്, യൂണിടാക് ഉടമ സന്തോഷ് ഈപ്പൻ എന്നിവരുമായുള്ള ബന്ധം, ഇടപാടുകൾ തുടങ്ങിയവ അറിയാനാണ് രവീന്ദ്രനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത്.

English Summary: C.M. Raveendran fails to turn up before ED