ഗുണ്ടകളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന നിലപാട് സർക്കാരിനില്ല: മുഖ്യമന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം∙ ഗുണ്ടകളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന നിലപാട് സർക്കാരിനില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. സമൂഹത്തിലെ ചില ‘ചെറ്റത്തരങ്ങൾ’ സ്വാധീനിക്കാതിരിക്കാൻ സർക്കാർ ജാഗ്രത പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്നും നിയമസഭയിൽ ആകാശ് തില്ലങ്കേരി വിഷയത്തിൽ പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം മറുപടി നൽകി. ‘തില്ലങ്കേരി’ എന്നത് രക്തസാക്ഷികളുടെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ ഓർക്കുന്ന നാടാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ പിണറായി, ആകാശ് തില്ലങ്കേരി പ്രതിയായ ഷുഹൈബ് വധക്കേസ് സിബിഐയ്ക്കു വിടാതിരിക്കാൻ സർക്കാർ സ്വീകരിച്ച നിലപാടുകളെയും ന്യായീകരിച്ചു.

സിബിഐ അന്വേഷണം ആവശ്യമായി വന്നാൽ അത് അംഗീകരിക്കാൻ തയാറാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ കേരള പൊലീസ് ഫലപ്രദമായ അന്വേഷണമാണ് നടത്തുന്നത്. പൊലീസ് കണ്ടെത്തിയതിന് അപ്പുറം എന്തെങ്കിലും കണ്ടെത്താൻ മുൻകാല കേസുകളിൽ സിബിഐയ്ക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? നിഷ്പക്ഷമായി കേരള പൊലീസ് അന്വേഷിക്കുന്ന കേസിൽ സിബിഐ അന്വേഷണം വേണമെന്നു പറഞ്ഞാൽ അത് അംഗീകരിക്കാനാകില്ല. നിയമപരമായി ഇതു നേരിടേണ്ടി വരുമ്പോൾ അതിനു പറ്റിയ അഭിഭാഷകരെ കണ്ടെത്തേണ്ടി വരും. അതിനു പ്രതിഫലം നൽകേണ്ടിവരും.

സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ ഇടനാഴികളിൽ പവർ ബ്രോക്കർമാർ ഇല്ല. അവിടെ അത്തരം ആളുകളെ കണ്ടിരുന്നത് 2016 ൽ അവസാനിച്ചു. കാര്യങ്ങൾ നടത്തിയെടുക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥ ശ്രേണിയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കരുത്ത്. ഭരണ നിർവഹണത്തിൽ പ്രതിസന്ധികൾ വന്നേക്കാം. സമൂഹത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകളും ചെറ്റത്തരങ്ങളും സ്വാഭാവികമായും സ്വാധീനിക്കാൻ ഇടവരും. അക്കാര്യത്തിൽ ജാഗ്രതയോടെയുള്ള നിലപാടാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. സർക്കാർ കൂടുതൽ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി.സതീശന്റെ ‘ഉപദേശ’ത്തിന് നന്ദിയുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

പൊലീസിൽ എല്ലാക്കാലത്തും ക്രിമിനലുകളുണ്ട്. ഇതിൽ കുറച്ചുപേർ അടുത്തിടെ പുറത്തായി. ബാക്കിയുള്ളവർ ഉടനെ പുറത്തുപോകും. ദുരിതാശ്വാസ നിധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷനേതാവോ മറ്റ് എംഎൽഎമാരോ തെറ്റു ചെയ്തതായി കരുതുന്നില്ല. ചില അപേക്ഷകൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ചില തട്ടിപ്പുകൾക്കു ശ്രമമുള്ളതായി കണ്ടെത്തി. ഇതെത്തുടർന്നാണ് വിജിലൻസിനോട് അന്വേഷിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ദുരിതാശ്വാസനിധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലക്ഷങ്ങൾ സംഭാവന ചെയ്ത ഒരാളുടെ പ്രതികരണം കണ്ടു. അതു ചിലരെയെങ്കിലും സുഖിപ്പിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ളതാണോയെന്നു സംശയിച്ചു പോയതായും പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു.

ആർഎസ്എസ് – സിപിഎം ചർച്ച: ആരോപണം തള്ളി മുഖ്യമന്ത്രി

രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ശ്രീ എമ്മിന്റെ മധ്യസ്ഥതയിൽ ആർഎസ്എസുമായി സിപിഎം ചർച്ച നടത്തിയെന്ന പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി.സതീശന്റെ ആരോപണത്തെ തള്ളി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. നാട്ടിൽ ആർഎസ്എസ് നടത്തുന്ന കൊലപാതകങ്ങൾക്ക് കുറവു വന്നിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും ചില സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഇക്കാര്യത്തിൽ ‘ഫുൾ സ്റ്റോപ്’ വന്നിട്ടില്ല. കൊലപാതകങ്ങളിൽ കുറവു വന്നതിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന് എന്തോ വിഷമമുള്ളതു പോലെയാണ് തോന്നുന്നതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

