കരാട്ടെയും തേങ്ങയും തുണച്ചു; അക്രമിയെ തുരത്തി പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർഥിനി

ഹിൽപാലസ് (കൊച്ചി) ∙ വീടിനുള്ളിൽ കയറി ആക്രമിക്കാനെത്തിയ ആളെ കരാട്ടെയും പിന്നെ ആത്മധൈര്യവും കൊണ്ടു നേരിട്ട പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർഥിനി പറപ്പിള്ളി റോഡ് ശ്രീനിലയത്തിൽ അനഘയാണ് ഇപ്പോൾ നാട്ടിലെ താരം. ഇന്നലെ രാവിലെ 7.30ന് അമ്മയും അച്ഛനും വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങിയതിനു പിന്നാലെ അടുക്കള വാതിൽ പൂട്ടാൻ ചെന്നപ്പോഴായിരുന്നു സംഭവം.

വാതിലിനു പിന്നിൽ പതുങ്ങിയ അക്രമിയുടെ നിഴൽ കണ്ടതോടെ പകച്ച അനഘയെ വീട്ടിൽ നിന്നെടുത്ത കത്തിയുമായി അക്രമി നേരിട്ടു. കഴുത്തിനു നേരേ 2 പ്രാവശ്യം കത്തി വീശി. പിന്നോട്ടു മാറിയെങ്കിലും അക്രമി വിട്ടില്ല. ഒടുവിൽ കൈ കൊണ്ടു തടഞ്ഞു. അതോടെ കയ്യിൽ മുറിവേറ്റു. അക്രമി അനഘയുടെ വാ പൊത്തിയതോടെ ശ്വാസംമുട്ടി.

കരാട്ടെ ബ്ലാക്ക് ബെൽറ്റ് നേടിയ അനഘയിലെ കരാട്ടെക്കാരി അതോടെ ഉണർന്നു. അക്രമിയുടെ അടിവയറിലേക്കു മുട്ടുകൊണ്ടു ചവിട്ടി. സമീപത്തു കിടന്ന തേങ്ങ ഉപയോഗിച്ച് അക്രമിയുടെ തലയ്ക്ക് അടിച്ചതോടെ പിന്നിലെ മതിൽ ചാടി ആൾ രക്ഷപ്പെട്ടു. ക്ലീൻ ഷേവ് ചെയ്ത അക്രമിക്ക് നല്ല ഉയരമുണ്ടായിരുന്നു.

ആദ്യമൊന്നു പകച്ചെങ്കിലും ആത്മധൈര്യം വീണ്ടു കിട്ടിയതോടെ അക്രമിയെ നേരിട്ടെന്ന് അനഘ പറഞ്ഞു. സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിക്കാത്ത കത്തി ആയതിനാൽ വലിയ മുറിവു പറ്റാതിരുന്നതു ഭാഗ്യമായി. ഹിൽപാലസ് പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി.

പ്രതി രണ്ടു ദിവസമായി ഇൗ മേഖലയിൽ കറങ്ങി നടക്കുന്നുണ്ടെന്നാണു വിവരം. ആക്രമണത്തിനിടെ ഒരക്ഷരം പോലും മിണ്ടിയില്ല. പ്രതി ഇതര സംസ്ഥാനക്കാരനാണെന്നാണു സൂചന. സമീപത്തെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ടെന്നു പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

10 വർഷത്തെ കരാട്ടെ പരിശീലനം അക്രമിയെ നേരിടാൻ അനഘയ്ക്കു സഹായമായി. തൃപ്പൂണിത്തുറ ഗവ.ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂളിലെ പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർഥിനിയാണ്. കരിങ്ങാച്ചിറയിൽ ഐഇഎൽടിഎസ് സ്ഥാപനം നടത്തുകയാണ് അമ്മ നിഷ. അച്ഛൻ അരുണിനു ബിസിനസാണ്.

English Summary : Karate skill and self confidence helped Plus two student Anagha to defend attacker