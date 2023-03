നിറത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ തിരുവഞ്ചൂർ – മണി ഏറ്റുമുട്ടൽ

തിരുവനന്തപുരം ∙ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണനു ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ നിറവും പ്രവൃത്തിയുമാണെന്നു നിയമസഭയിൽ എം.എം.മണി. മണിയുടെ നിറം നല്ല വെളുത്തതായതുകൊണ്ട് സാരമില്ലെന്നു തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണന്റെ മറുപടി. ധനാഭ്യർഥന ചർച്ചയിൽ പ്രസംഗിക്കവേയാണ് ഇരുവരും ഏറ്റുമുട്ടിയത്.

Read also: മൂന്നാറിൽ പോയി വരവേ നവദമ്പതികളുടെ ബൈക്ക് മറിഞ്ഞു; വരന് ദാരുണാന്ത്യം

ആദ്യം പ്രസംഗിച്ച തിരുവഞ്ചൂർ പൊലീസ് വകുപ്പിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ചു. പിന്നാലെ അവസരം കിട്ടിയ മണി, തിരുവഞ്ചൂർ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയായിരുന്ന കാലത്ത് ലക്ഷക്കണക്കിനു സിപിഎം പ്രവർത്തകരെ ജയിലിൽ അടച്ചെന്ന് ആരോപിച്ചു. സർക്കാരിനെ വിമർശിക്കാനുള്ള യോഗ്യത തിരുവഞ്ചൂരിനില്ല. ജനങ്ങളെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞു തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കലാണു തിരുവഞ്ചൂരിന്റെ പണിയെന്നും മണി കുറ്റപ്പെടുത്തി.

എന്നാൽ, സംസ്ഥാനത്തെ ജയിലുകളിൽ വെറും 7,000 പേരെ മാത്രമേ താമസിപ്പിക്കാൻ കഴിയൂ എന്നിരിക്കെ എങ്ങനെയാണ് ലക്ഷക്കണക്കിനു പേരെ ജയിലിലടയ്ക്കുകയെന്നു തിരുവഞ്ചൂർ ചോദിച്ചു.

English Summary: MM Mani and Thiruvanchoor Radhakrishnan war of words in Kerala Assembly