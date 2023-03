തല്ലുകേസ് ഒത്തുതീർപ്പാക്കണോ, അഗതിമന്ദിരത്തിൽ പോയി ‘ഫൈൻ’ അടച്ചിട്ടുവരൂ...

ഹരിപ്പാട് (ആലപ്പുഴ) ∙ ഉത്സവത്തിനിടെ മർദനമേറ്റ കേസ് പിൻവലിക്കാൻ ഒരു ലക്ഷം രൂപ പിഴയായി ഏതെങ്കിലും അഗതി മന്ദിരത്തിനു നൽകണമെന്ന് യുവാവ്. കരുവാറ്റയിലെ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിലെ കുംഭഭരണി ഉത്സവത്തിനിടെയുണ്ടായ വാക്കു തർക്കത്തിനിടെയാണ് യുവാവിന് മർദനമേറ്റത്. കൈക്കു പരുക്കേറ്റ യുവാവ് ഹരിപ്പാട് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി നൽകി. സംഭവം കേസാകുമെന്ന് അറിഞ്ഞതോടെ മർദിച്ച യുവാവിന് അങ്കലാപ്പായി. അടുത്ത ആഴ്ച വിദേശത്തേക്ക് പോകാനിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇയാൾ. കേസ് പിൻവലിച്ച് പ്രശ്നം രമ്യമായി പരിഹരിക്കാൻ നാട്ടുകാരിൽ ചിലർ ഇടപെട്ടു.

വിദേശത്തേക്ക് പോകുന്നതിന് തടസ്സമാണെങ്കിൽ കേസ് പിൻവലിക്കാം. പക്ഷേ, ഒരു ലക്ഷം രൂപ പിഴ ഏതെങ്കിലും അഗതി മന്ദിരത്തിനു നൽകണമെന്നു മർദനമേറ്റ യുവാവ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ചർച്ചകൾക്കൊടുവിൽ തുക 25000 ആയി കുറച്ചു. ഹരിപ്പാട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന അഗതി മന്ദിരത്തിനു പണം നൽകി രസീത് ഹാജരാക്കിയതോടെ മർദനമേറ്റ യുവാവ് ഹരിപ്പാട് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തി കേസ് പിൻവലിക്കുകയായിരുന്നു.

English Summary : Pay one lakh to old age home for withdrawing beating case