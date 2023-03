കോട്ടയം ∙ നാട്ടകം പോളിടെക്നിക്കിലെ 9 ഒന്നാം വർഷ വിദ്യാർഥികളെ റാഗ് ചെയ്ത കേസിൽ സീനിയർ വിദ്യാർഥികളായ 9 പേരെ 2 വർഷം വീതം തടവിനു ശിക്ഷിച്ചു. അഭിലാഷ് ബാബു, എസ്.മനു, റെയ്സൺ, ജെറിൻ കെ.പൗലോസ്, കെ.എം.ശരൺ, പ്രവീൺ, ജയപ്രകാശ്, പി.നിഥിൻ, കെ.ശരത് ജോ എന്നിവരെയാണു പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് ജ‍ഡ്ജി എൻ.ഹരികുമാർ ശിക്ഷിച്ചത്. 12,000 രൂപ വീതം പിഴയൊടുക്കാനും ഉത്തരവുണ്ട്. പിഴയൊടുക്കിയില്ലെങ്കിൽ 5 മാസംകൂടി തടവ് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും.

2016 ഡിസംബർ 2നു രാത്രി കോളജ് ഹോസ്റ്റലിലാണു സംഭവം. വീട്ടിൽ പോകാനിരുന്ന വിദ്യാർഥികളെ നിർബന്ധിച്ച്, ഹോസ്റ്റലിൽ നഗ്നരാക്കി നിർത്തി വെള്ളമില്ലാത്ത തറയിൽ നീന്തിച്ചെന്നും ഒറ്റക്കാലിൽ നിർത്തിയെന്നുമായിരുന്നു പരാതി. അലമാരയ്ക്കുള്ളിൽ കയറ്റിയിരുത്തി പാട്ടുപാടിച്ചു, മദ്യം നിർബന്ധിച്ച് കുടിപ്പിച്ചു, തലയിൽ വെള്ളം കോരി ഒഴിച്ചു എന്നീ ആരോപണങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നു. ഇരിങ്ങാലക്കുട സ്വദേശി അവിനാശിനായിരുന്നു സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ പരുക്ക്. വീട്ടിലെത്തിയ അവിനാശിന് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടേണ്ടി വന്നു. വൃക്ക തകരാറിലായെന്നു കണ്ടെത്തിയതോടെ ചികിത്സ ഏറെ നാൾ നീണ്ടിരുന്നു.

പ്രതികളിൽ നിന്ന് ഈടാക്കുന്ന പിഴയിൽനിന്ന് 50,000 രൂപ അവിനാശിന് നൽകാനും കോടതി ഉത്തരവുണ്ട്. ചിങ്ങവനം പൊലീസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിൽ ഡിവൈഎസ്പിയായിരുന്ന വി.അജിത്താണ് അന്വേഷണം നടത്തി കോടതിയിൽ എത്തിച്ചത്. പ്രോസിക്യൂഷനു വേണ്ടി അഡീഷനൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ എ.ജയചന്ദ്രൻ ഹാജരായി.

English Summary : Two year prisonment for 9 students in ragging case