അച്ഛന്റെ വേർപാടിന്റെ വേദന അടങ്ങും മുൻപേ മകനും യാത്രയായി

കാലടി ∙ പിതാവിന്റെ അകാലമരണത്തിന്റെ നീറുന്ന ഹൃദയവുമായി പരീക്ഷ എഴുതിയ അർജുൻ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞയുടൻ പിതാവിന്റെ അടുത്തേക്കു യാത്രയായി. മഞ്ഞപ്ര ജ്യോതിസ് സ്കൂളിൽ നിന്നു മാങ്കുളത്തേക്കു വിനോദയാത്ര പോകുന്നതിനിടെ മുങ്ങിമരിച്ച ഒൻപതാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥി അർജുൻ ഷിബു (15) നാടിന്റെ നൊമ്പരമായി.

ജോലിസ്ഥലത്തുണ്ടായ അപകടത്തെ തുടർന്നു ഇക്കഴിഞ്ഞ ജനുവരി 29നാണ് അർജുന്റെ പിതാവ് ഷിബു (42) മരിച്ചത്. തൊട്ടു പിന്നാലെ അർജുന് അവസാന വർഷ പരീക്ഷയും എത്തി.

പഠനത്തിൽ മിടുക്കനായ അർജുൻ‍ പിതാവിന്റെ വേർപാടിന്റെ നൊമ്പരത്തിൽ ഇടറി വീണില്ല. പരീക്ഷകൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. എന്നാൽ പരീക്ഷയ്ക്കു ശേഷം സഹപാഠികൾക്കൊപ്പം നടത്തിയ വിനോദ യാത്ര അർജുന്റെ അവസാന യാത്രയായി. ഇടുക്കി സ്വദേശികളാണ് ഷിബുവും കുടുംബവും.

ശ്രീമൂലനഗരത്തെ അരിമില്ലിൽ തൊഴിലാളിയായി എത്തിയ ഇടുക്കി മടുക്കങ്കൽ ഷിബു 15 വർഷം മുൻപാണ് തന്റെ കുടുംബത്തെ ജോലിസ്ഥലത്തിന് അടുത്തേക്കു കൊണ്ടുവന്നത്.

ഷിബു അരിമില്ലിലെ ജോലിയിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം കൂട്ടിവച്ചു 2 വർഷം മുൻപ് മാണിക്യമംഗലത്ത് 5 സെന്റ് സ്ഥലവും വീടും വാങ്ങി താമസമാക്കി. കഴിഞ്ഞ ജനുവരി 21ന് അരിമില്ലിലെ ആസ്ബസ്റ്റോസ് ഷീറ്റ് മാറ്റുന്നതിനിടെ ഷിബു താഴെ വീണു. ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നതിനിടെ 29നു മരിച്ചു.

ഷിബുവിന്റെ ഭാര്യ ജിഷ കുടുംബം പുലർത്താൻ കാലടിയിലെ പലചരക്കു കടയിൽ ജോലിക്കു പോകുന്നു. ഭർത്താവിന്റെ മരണത്തിന്റെ വേദന അടങ്ങുന്നതിനു മുന്‍പേ മകനും പോയി. കൂടെയുള്ളതു യുകെജി വിദ്യാർഥിനിയായ മകൾ അപർണ മാത്രം.

ജീവനാണ്, കരുതൽ വേണം

വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിലെ പുഴകളിലും വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളിലും ഇറങ്ങുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ

∙ വേനലിൽ പുഴകളിൽ ജലനിരപ്പ് കുറവാണെന്നു കരുതരുത്. പാറ‍യിടുക്കുകളിൽ ചുഴികളുണ്ടാവാം.

∙ വറ്റിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ അപകടരഹിതമല്ല. പാറക്കെട്ടുകളിൽ വഴുക്കലുണ്ടാകും. വെള്ളമില്ലാത്തതിനാൽ വീഴ്ചയുടെ ആഘാതം വർധിക്കും.

∙ മദ്യപിച്ചോ ലഹരിവസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചതിനു ശേഷമോ ജലാശയങ്ങളിൽ ഇറങ്ങരുത്.

∙ അപസ്മാരം, ശ്വാസകോശരോഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയുള്ളവർ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങരുത്.

∙ കുട്ടികളെ തനിയെ ജലാശയങ്ങളിലേക്കു പോകാൻ അനുവദിക്കരുത്.

