കാലിക്കറ്റ് സെനറ്റ്: ഗവർണറുടെ തീരുമാനം രണ്ടു ദിവസത്തിനകം

തിരുവനന്തപുരം ∙ കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലാ സെനറ്റിന്റെ കാലാവധി അവസാനിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അവിടെ പകരം സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തുന്നതു സംബന്ധിച്ചു ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ രണ്ടു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തീരുമാനം എടുക്കും. മലയാളം സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലറുടെ ചുമതല കാലിക്കറ്റ് വിസിക്കു നൽകണമെന്നു സർക്കാർ ഗവർണർക്കു കത്തു നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇക്കാര്യത്തിലും ഗവർണറുടെ തീരുമാനം ഉടൻ ഉണ്ടാകും.

കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലാ സെനറ്റിന്റെയും സിൻഡിക്കറ്റിന്റെയും കാലാവധി അവസാനിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പകരം താൽക്കാലിക ഭരണസമിതി രൂപീകരിക്കുന്നതിനു സർക്കാരിന് അധികാരം നൽകുന്ന ബിൽ, നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഗവർണർ അനുമതി നൽകിയിരുന്നില്ല. പകരം സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടതു ഗവർണറുടെ അധികാരമാണ് എന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് അനുമതി നിഷേധിച്ചത്. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഗവർണറുടെ അധികാരം ഹൈക്കോടതി കൂടി ശരിവച്ച സാഹചര്യത്തിലാണു പകരം സംവിധാനത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുന്നത്. കൊച്ചിയിലെത്തിയ ഗവർണർ അവിടെ വച്ചോ നാളെ തിരുവനന്തപുരത്തു തിരിച്ചെത്തിയ ശേഷമോ തീരുമാനം എടുക്കുമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

മലയാള സർവകലാശാല വിസിയുടെ ചുമതല നൽകണമെന്നു സർക്കാർ നിർദേശിച്ച കാലിക്കറ്റ് വിസിയും ഗവർണറുടെ കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടിസ് നേരിടുന്നയാളാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിനു ഗവർണർ ചുമതല നൽകുമെന്ന് ഉറപ്പില്ല. ഡിജിറ്റൽ സർവകലാശാലാ വിസിക്കു സാങ്കേതിക സർവകലാശാലാ വിസിയുടെ താ‍ൽക്കാലിക ചുമതല നൽകണമെന്നു മുൻപു സർക്കാർ നിർദേശിച്ചപ്പോൾ ഇതേ കാരണം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഗവർണർ തള്ളിയിരുന്നു.

മലയാളം സർവകലാശാലാ വിസിയുടെ ചുമതല നൽകുന്നതിനു കേരള, കാലിക്കറ്റ്, സംസ്കൃതം, മലയാളം സർവകലാശാലകളിലെ സീനിയർ മലയാളം പ്രഫസർമാരുടെ പട്ടിക രാജ്ഭവൻ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവരിൽ ആർക്കെങ്കിലും ചുമതല കൈമാറാനും സാധ്യതയുണ്ട്.

