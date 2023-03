ദേശസ്നേഹം ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ആർക്കും അവകാശമില്ല: ബുഖാരി തങ്ങൾ

കൊച്ചി ∙ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു പൗരന്റെയും ദേശസ്നേഹം ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ആർക്കും അവകാശമില്ലെന്ന് കേരള മുസ്‌ലിം ജമാഅത്ത് ജനറൽ സെക്രട്ടറി സയ്യിദ് ഇബ്രാഹീമുൽഖലീൽ അൽ ബുഖാരി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. കേരള മുസ്‌ലിം ജമാഅത്ത് വാർഷിക കൗൺസിലിനോടനുബന്ധിച്ചു നടന്ന പ്രതിനിധി സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

കാന്തപുരം എ.പി.അബൂബക്കർ മുസല്യാർ, സയ്യിദ് ഇബ്രാഹീമുൽഖലീൽ അൽ ബുഖാരി തങ്ങൾ.

ഇവിടെ ജീവിക്കുന്ന എല്ലാ മനുഷ്യരുടേതുമാണ് ഇന്ത്യ. ജനങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിച്ച് വെറുപ്പും വിദ്വേഷവും പ്രചരിപ്പിച്ച് അധികാരം കയ്യാളുന്ന രാഷ്ട്രീയം വലിയ അപകടങ്ങളാണു വരുത്തുന്നത്. തീവ്രവാദ നിലപാടുകളോട് ഒരുകാലത്തും സന്ധി ചെയ്യില്ല. രാഷ്ട്രീയ, സാമൂഹിക സ്ഥിതിഗതികൾ കൂടുതൽ സങ്കീർണമാകുന്ന ഘട്ടത്തിൽ നന്മയിൽ ഒത്തുചേർന്ന് രാജ്യത്തെ പുനർനിർമിക്കുന്നതിന് എല്ലാവരും മുന്നോട്ടുവരണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ പ്രസിഡന്റ് ഇ.സുലൈമാൻ മുസല്യാർ ആധ്യക്ഷ്യം വഹിച്ചു. കാന്തപുരം എ.പി.അബൂബക്കർ മുസല്യാരുടെ സന്ദേശം വായിച്ചു.

കാന്തപുരം വീണ്ടും പ്രസിഡന്റ്



കേരള മുസ്‌ലിം ജമാഅത്ത് പ്രസിഡന്റായി കാന്തപുരം എ.പി.അബൂബക്കർ മുസല്യാരെയും ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി സയ്യിദ് ഇബ്രാഹീമുൽഖലീൽ അൽ ബുഖാരി തങ്ങളെയും വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുത്തു. മറ്റു ഭാരവാഹികൾ: പൊന്മള അബ്ദുൽ ഖാദിർ മുസല്യാർ, കെ.കെ.അഹമ്മദ് കുട്ടി മുസല്യാർ കട്ടിപ്പാറ, കെ.പി.അബൂബക്കർ മുസല്യാർ പട്ടുവം, സി.മുഹമ്മദ് ഫൈസി, അബ്ദുറഹ്മാൻ ഫൈസി മാരായമംഗലം, ബി.എസ്.അബ്ദുല്ലക്കുഞ്ഞി ഫൈസി, എം.എൻ.കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജി (വൈ. പ്രസി), പേരോട് അബ്ദുറഹ്മാൻ സഖാഫി, വണ്ടൂർ അബ്ദുറഹ്മാൻ ഫൈസി, എൻ.അലി അബ്ദുല്ല, സി.പി.സൈതലവി, അബ്ദുൽ മജീദ് കക്കാട്, എ.സൈഫുദ്ദീൻ ഹാജി, സുലൈമാൻ സഖാഫി മാളിയേക്കൽ, മുസ്തഫ കോഡൂർ (സെക്ര). അബ്ദുൽ കരീം ഹാജി ചാലിയം (ഫിനാൻസ് സെക്ര).



