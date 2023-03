ആശ്വാസകിരണം പദ്ധതി: 42 കോടിയിൽ ചെലവിട്ടത് 10 കോടി മാത്രം

തിരുവനന്തപുരം∙ കിടപ്പുരോഗികളുടെ കൂട്ടിരിപ്പുകാർക്കു ധനസഹായം നൽകുന്ന ആശ്വാസകിരണം പദ്ധതിക്കു കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷം 42.5 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടും ചെലവിട്ടതു 10 കോടി രൂപ മാത്രം. ആദ്യ ഗഡു മാത്രമേ വിതരണം ചെയ്തിട്ടുള്ളൂവെന്നും മന്ത്രി ആർ.ബിന്ദു നിയമസഭയിൽ അറിയിച്ചു. അഞ്ചുമാസത്തെ ധനസഹായം മാത്രമാണു നൽകിയത്. ഏഴു ജില്ലകളിൽ നൽകിയതു നാലു മാസത്തെ ധനസഹായം മാത്രം. സെപ്റ്റംബറിലാണ് ഒടുവിൽ വിതരണം നടന്നത്.

മുതിർന്ന പൗരൻമാരുടെ ക്ഷേമം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനു വയോജന കമ്മിഷൻ രൂപീകരിക്കുന്നതു പരിഗണനയിലുണ്ടെന്നു മന്ത്രി ബിന്ദു നിയമസഭയിൽ അറിയിച്ചു. പ്രാഥമിക പരിശോധന നടക്കുകയാണ്. വയോജനക്ഷേമത്തിനു മാർഗനിർദേശങ്ങൾ നൽകുന്നതിനും കഴിവുകൾ പൊതുസമൂഹത്തിൽ എത്തിക്കുന്നതിനും വയോജന സംരക്ഷണ നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾ നടപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള പരിശോധനയ്ക്കു വേണ്ടിയാണു കമ്മിഷൻ.

English Summary : Only 10 crores out for 42 cores spent in Aswasakiranam project