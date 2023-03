ദൈവം തെറ്റു ചെയ്താലും ചോദിക്കും, പിന്നെയാണോ സ്പീക്കർ: സതീശൻ

തിരുവനന്തപുരം ∙ ദൈവം തെറ്റു ചെയ്താലും ചോദിക്കുമെന്നും പിന്നെയാണോ സ്പീക്കർ എന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി.സതീശൻ. സ്പീക്കർ വിമർശനത്തിന് അതീതൻ അല്ല. തെറ്റു ചെയ്താൽ സ്പീക്കറും വിമർശിക്കപ്പെടും. മുഖ്യമന്ത്രിയെ ഭയന്നു സ്പീക്കർ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ അവകാശങ്ങൾ നിഷേധിക്കുന്നതു ശരിയല്ല. മുഖ്യമന്ത്രി ഭയപ്പെടുത്തിയതു കൊണ്ടാണ് നോട്ടിസ് അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള അനുമതി സ്പീക്കർ നിഷേധിച്ചത്. മുഖ്യമന്ത്രിക്കും മന്ത്രിമാർക്കും ചോദ്യങ്ങളെ ഭയമാണ്. 10 മിനിറ്റു കൊണ്ട് അടിയന്തര പ്രമേയ അവതരണം നിർത്തണമെന്നാണ് ഈ സർക്കാർ വന്ന ശേഷമുള്ള തീരുമാനം. കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ കാലത്ത് അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് 20 മിനിറ്റിൽ അധികം എടുത്തിട്ടുണ്ട്.

ഐജിഎസ്ടിയിൽ നിന്നു പണം നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന വിഷയത്തിന് പ്രസക്തിയുണ്ട്. സർക്കാരിന്റെ കെടുകാര്യസ്ഥത കൊണ്ടാണു കോടികൾ നഷ്ടമായത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഐജിഎസ്ടി സംബന്ധിച്ച അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടിസ് ചർച്ച ചെയ്യാൻ ധനമന്ത്രി തയാറാകാതിരുന്നതെന്നും സതീശൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി.

English Summary: V.D. Satheesan statement about his criticism against speaker AN Shamseer