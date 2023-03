റോഡിനു കുറുകെ കെട്ടിയ കയറിൽ കുരുങ്ങി ബൈക്ക് യാത്രക്കാരനു പരുക്ക്

കോട്ടയം ∙ നിർമാണം നടക്കുന്ന റോഡിലേക്കു പ്രവേശിക്കാതിരിക്കാൻ വലിച്ചു കെട്ടിയ കയർ കഴുത്തിൽ കുരുങ്ങി ബൈക്ക് യാത്രക്കാരനു പരുക്കേറ്റു. കാരാപ്പുഴ വേമ്പങ്കേരി വി.ജി.ജിഷ്ണുമോന് (27) ആണു പരുക്കേറ്റത്. തിരുനക്കര പഴയ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ മൈതാനത്തിനു സമീപത്തു നിന്ന് പുളിമൂട് ജംക്‌ഷനിലേക്കുള്ള പാതയിലാണു സംഭവം.

മാർക്കറ്റിനുള്ളിലെ പ്ലാസ്റ്റിക്, മെത്ത കടയിലെ തൊഴിലാളിയായ ജിഷ്ണു ഇന്നലെ രാവിലെ 8ന് തിരുനക്കര ബിഎസ്എൻഎൽ ഓഫിസിനു സമീപത്തെ എസ്ബിഐ എടിഎമ്മിൽ നിന്നു പണമെടുക്കാനായി ബൈക്കിൽ പോകുമ്പോഴാണ് അപകടം.

റോഡിൽ പൂട്ടുകട്ടകൾ പാകുന്ന ജോലി പുരോഗമിക്കുകയായിരുന്നു. വാഹനങ്ങൾ പ്രവേശിക്കാതിരിക്കാൻ റോഡിനു കുറുകെ വൈദ്യുതപോസ്റ്റിൽ നിന്നു കയർ വലിച്ചു കെട്ടിയിരുന്നു. മുന്നറിയിപ്പിനായി മറ്റു ബോർഡുകളോ റിഫ്ലക്ടർ ടേപ്പുകളോ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നില്ല.

(1) റോഡിൽ വലിച്ചു കെട്ടിയിരുന്ന കയർ കഴുത്തിൽ കുരുങ്ങി പരുക്കേറ്റ വി.ജി.ജിഷ്ണുമോൻ. (2) കോട്ടയം തിരുനക്കര പഴയ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ മൈതാനത്തിനു സമീപം പുളിമൂട് ജംക്‌ഷനിലേക്കുള്ള റോഡിൽ വലിച്ചു കെട്ടിയിരിക്കുന്ന കയർ. ചിത്രം: മനോരമ

കഴുത്തിലുടക്കിയ കയറുമായി മുന്നോട്ടുപോയ ജിഷ്ണു കയർ പൊട്ടിയാണു നിലത്തു വീണത്. കഴുത്തിനു പുറമേ കൈയിലും കാലിലും മുറിവുണ്ട്. ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടി.

∙ ‘മുനിസിപ്പൽ അധികൃതരാണു സുരക്ഷാ ബോർഡുകളും മറ്റും നൽകേണ്ടത്.’ – ജോയ് ജോസഫ്, കരാറുകാരൻ

∙ ‘മുന്നറിയിപ്പ് ബോ‍ർഡ് വയ്ക്കേണ്ടതു കരാറുകാരനാണ്. താക്കീതു നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്നു കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടിസ് നൽകും.’ – ബിൻസി സെബാസ്റ്റ്യൻ, നഗരസഭാധ്യക്ഷ

English Summary: Youth get injured after rope placed across the road