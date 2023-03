ബഫർസോൺ: ശമ്പളം ലഭിക്കാതെ വിദഗ്ധസമിതി ചെയർമാൻ

തിരുവനന്തപുരം ∙ ബഫർസോൺ വിഷയത്തിൽ ജനവാസമേഖലകളിൽ നേരിട്ടു സ്ഥലപരിശോധന നടത്തി റിപ്പോർട്ട് തയാറാക്കാൻ നിയോഗിച്ച വിദഗ്ധസമിതി ചെയർമാൻ ജസ്റ്റിസ് തോട്ടത്തിൽ ബി.രാധാകൃഷ്ണന് 5 മാസമായിട്ടും സർക്കാർ ശമ്പളവും ആനുകൂല്യവും നൽകിയില്ല. ഈ ഇനത്തിൽ 10 ലക്ഷത്തോളം രൂപയാണ് ചെയർമാന് നൽകേണ്ടതെന്നാണ് അറിയുന്നത്. യോഗങ്ങൾ വിളിച്ചതിന്റെ ചെലവ് വേറെയുമുണ്ട്. സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങളെ തുടർന്നാണ് പണം അനുവദിക്കുന്നത് വൈകുന്നതെന്നാണ് ധനവകുപ്പിന്റെ വിശദീകരണം.

1.25 ലക്ഷം രൂപ മാസ ശമ്പളത്തിനു പുറമേ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി, ഡ്രൈവർ എന്നിവരെ അനുവദിക്കാനും പെട്രോൾ അലവൻസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകാനും സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ഒരു മാസത്തിനകം ഇടക്കാല റിപ്പോർട്ടും 3 മാസത്തിനകം അന്തിമ റിപ്പോർട്ടും നൽകണമെന്നായിരുന്നു നിർദേശം. എന്നാൽ, 5 മാസത്തെ പഠനത്തി‍നൊടുവിലാണ് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയത്.

ശമ്പളം അനുവദിക്കാത്ത വിഷയം പരിശോധിക്കുമെന്നും പരിഹരിക്കുമെന്നും വനം മന്ത്രി എ.കെ.ശശീന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു.

