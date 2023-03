പങ്കാളി മരിച്ചാലും ലോക്കർ തുറക്കാൻ തടസ്സമില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി

കൊച്ചി∙ ബാങ്കിൽ ജോയിന്റ് ലോക്കർ എടുത്തവരിൽ ഒരാൾ മരിച്ചാൽ സഹപങ്കാളിത്തം ഉള്ള വ്യക്തിക്കു സ്വതന്ത്രമായി അതു കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഹൈക്കോടതി. ഇതിനായി നിയമപരമായ അവകാശം തെളിയിക്കുന്ന രേഖകൾ ഹാജരാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

കൊല്ലം ആയൂർ സ്വദേശികളായ ലളിതാംബികയും മക്കളും നൽകിയ ഹർജി അനുവദിച്ചാണു ജസ്റ്റിസ് ഷാജി പി. ചാലിയുടെ ഉത്തരവ്. എസ്ബിഐയുടെ ചടയമംഗലം ശാഖയിൽ ലളിതാംബികയും ഭർത്താവും ജോയിന്റ് ലോക്കർ എടുത്തിരുന്നു. ഭർത്താവിന്റെ മരണശേഷം ലോക്കർ തുറക്കാൻ ലളിതാംബികയ്ക്ക് അനുമതി നിഷേധിച്ചതാണു തർക്കവിഷയം. നിയമപരമായ അവകാശം തെളിയിക്കുന്ന രേഖകൾ ഹാജരാക്കണമെന്നു കാണിച്ച് ബാങ്ക് മാനേജർ ജനുവരി 4 നു കത്ത് അയച്ച സാഹചര്യത്തിലാണു ഹർജി.

ഭർത്താവു ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ ഇരുവരും സ്വതന്ത്രമായി ലോക്കർ കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നതായി ഹർജിക്കാർ അറിയിച്ചു. ജോയിന്റ് ലോക്കറിന്റെ പങ്കാളികളിൽ ഒരാൾ മരിച്ചാൽ മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കുന്ന പക്ഷം ശേഷിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ അതു തുറക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്നു കോടതിയുടെ മുൻകാല വിധിയുണ്ടെന്നും വാദിച്ചു.

എന്നാൽ റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ സർക്കുലർ വ്യവസ്ഥകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ബാങ്ക് എതിർവാദം ഉന്നയിച്ചു. ​ലോക്കർ എടുക്കുന്നയാളുടെ മരണശേഷം നോമിനിക്കു ബാധകമായ വ്യവസ്ഥകളാണ് ഇവയെന്നും ജോയിന്റ് ലോക്കർ പങ്കിടുന്നവരും ഇതു പിന്തുടരണമെന്നു പറയുന്നതു ശരിയല്ലെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

English Summary : No obstacle in opening bank joint locker even if partner dies says High Court