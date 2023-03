ഗുണ്ടകളുടെ തണലിലല്ല ഇടതുപക്ഷം: പിണറായി; കൊലയാളികൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ചിറകിനടിയിൽ: സതീശൻ

തിരുവനന്തപുരം ∙ ഗുണ്ടകളുടെയും ക്വട്ടേഷൻ സംഘങ്ങളുടെയും തണലിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരല്ല ഇടതുപക്ഷവും സിപിഎമ്മും എന്നു നിയമസഭയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. കൊലയാളികളെ ചിറകിനടിയിൽ ഒളിപ്പിച്ചിട്ടാണു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഗിരിപ്രഭാഷണം എന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി.സതീശൻ.

തെറ്റു ചെയ്യുന്നവരെ സംരക്ഷിക്കുന്ന നിലപാടു സിപിഎം സ്വീകരിക്കാറില്ലെന്നും അവരെ സ്വാഭാവികമായും തിരുത്താൻ ശ്രമിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അവകാശപ്പെട്ടു. തിരുത്താൻ തയാറായില്ലെങ്കിൽ നടപടിയിലേക്കു കടക്കും. തെറ്റു മറച്ചുവച്ചു സംരക്ഷിക്കുന്ന രീതി തങ്ങൾക്കില്ലെന്നും ടി.സിദ്ദീഖിന്റെ അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടിസിനു മുഖ്യമന്ത്രി മറുപടി നൽകി. പാർട്ടി വിരുദ്ധതയുടെ പേരിൽ പുറത്താകുന്നവരിൽ ചിലർ ശത്രുതയോടെ പാർട്ടിയോടു പെരുമാറുന്നുണ്ട്. തെറ്റു ചെയ്തവരെ മഹത്വവൽക്കരിക്കരുത്. ഗുണ്ടാത്തലവന്മാരെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല.

ക്രിമിനലുകളെന്നും കള്ളക്കടത്തുകാരെന്നും ക്വട്ടേഷൻകാരെന്നും വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ടവർ ഒരു പ്രത്യേക ഘട്ടത്തിൽ എങ്ങനെയാണു പ്രതിപക്ഷത്തിനു പ്രിയങ്കരർ ആകുന്നത്? പൊലീസ് അന്വേഷണം നിഷ്പക്ഷമായി നടക്കുന്നതിനാലാണു ഷുഹൈബ് വധക്കേസിൽ സിബിഐ വരുന്നതിനെ എതിർത്തത്. പൊലീസിനെതിരെയുള്ള ആരോപണം നീക്കാനാണു മുതിർന്ന അഭിഭാഷകരുടെ സേവനം തേടിയതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

എന്തുകൊണ്ടാണ് ആകാശ് തില്ലങ്കേരിക്കു ഡിവൈഎഫ്‌ഐ നേതാവു ട്രോഫി നൽകിയതെന്നു വി.ഡി.സതീശൻ ചോദിച്ചു. ഗൂഢാലോചനക്കാർ കുടുങ്ങുമെന്നതിനാലാണു സിബിഐ അന്വേഷണം തടയാൻ കോടതിയിൽ പോയത്. ഉമ്മൻ ചാണ്ടി സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് ആരെ ചാരിയാണു നിങ്ങൾ നിന്നത്? ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ അവരെ കൊണ്ടു നടക്കുകയാണ്. എന്നിട്ടാണു സ്വപ്‌നയെയും ആകാശ് തില്ലങ്കേരിയെയും വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളില്ലെന്നു പറയുന്നത്. സോളർ കേസ് പ്രതിയെ ചാരി, സംസ്ഥാനം സ്‌നേഹിച്ച ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തിയവരാണു നിങ്ങൾ.

നാലു തവണ അന്വേഷിച്ചിട്ടും ഒന്നും കിട്ടാതെ വന്നപ്പോൾ വെള്ളക്കടലാസിൽ പരാതി എഴുതി വാങ്ങി സിബിഐ അന്വേഷണത്തിനു വിട്ട് അപമാനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. ഇപ്പോൾ കാലം നിങ്ങളോടു കണക്കു ചോദിക്കുകയാണ്. എല്ലാ ദിവസവും വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ വരുന്നു. അതെല്ലാം തങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാൽ എല്ലാ ദിവസവും അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് അനുമതി നിഷേധിക്കേണ്ടിവരുമെന്നും സതീശൻ പരിഹസിച്ചു.

