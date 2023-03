ഹർഷിനയുടെ ദുരിതം: കത്രിക മെഡിക്കൽ കോളജിലേത് അല്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ട്

കോഴിക്കോട്∙ പന്തീരാങ്കാവ് മലയിൽ കുളങ്ങര വീട്ടിൽ കെ.കെ.ഹർഷിനയുടെ വയറ്റിൽ നിന്നു കണ്ടെത്തിയ കത്രിക കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജിലേത് അല്ലെന്ന് വിദഗ്ധ സമിതി റിപ്പോർട്ട്. ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കിടെ വയറ്റിൽ കത്രിക കുടുങ്ങിയെന്ന ഹർഷിനയുടെ പരാതിയെ തുടർന്ന് മന്ത്രി നിയോഗിച്ച രണ്ടാമത്തെ അന്വേഷണ കമ്മിറ്റിയുടെ റിപ്പോർട്ടിലാണ് ഇക്കാര്യം പറയുന്നത്. റിപ്പോർട്ട് ആരോഗ്യ വകുപ്പിന് സമർപ്പിച്ചു. അതേസമയം, മെഡിക്കൽ കോളജിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ നിന്നാണ് കത്രിക ഹർഷിനയുടെ വയറ്റിൽ എത്തിയതെന്ന ചോദ്യം ബാക്കിയാകുന്നു. ഇക്കാര്യത്തിൽ അന്തിമ നിഗമനത്തിൽ എത്താതെയാണ് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

2017ലാണ് ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയത്. കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജിലെ അന്നത്തെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് റജിസ്റ്റർ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ രേഖകളും പരിശോധിച്ചു. ആ പരിശോധനകളിൽ കത്രിക നഷ്ടപ്പെട്ടതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. അതിനു മുൻപ് 2012ലും 2016ലും ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയത് താമരശ്ശേരി ഗവ. ആശുപത്രിയിലാണ്. എന്നാൽ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് റജിസ്റ്റർ ഇല്ലാത്തതിനാൽ കത്രിക എവിടുത്തെയാണെന്നു കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

കാലപ്പഴക്കം നിർണയിക്കാൻ ഫൊറൻസിക് വിഭാഗത്തിന്റെ സഹായവും തേടിയെങ്കിലും ഫലമുണ്ടായില്ല. സംഭവത്തിൽ മന്ത്രി 2 സമിതികളെ കൊണ്ട് അന്വേഷണം നടത്തിയിരുന്നു. രണ്ടിലും കത്രിക കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ‍ കോളജിന്റേതാണെന്നു കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നാണു പറയുന്നത്.

അതേസമയം, മെഡിക്കൽ കോളജിനു മുൻപിൽ ഹർഷിനയുടെ സമരം 4 ദിവസം പിന്നിട്ടു.

"മെഡിക്കൽ കോളജിലേത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കത്രിക സ്വയം വിഴുങ്ങി എന്നാണോ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് പറയുന്നത്. വിദഗ്ധ സമിതി റിപ്പോർട്ടിലെ മുഴുവൻ പേജുകളും ഇവർ പുറത്തുവിടാൻ ധൈര്യം കാണിക്കണം. തുടക്കം മുതലേ വീഴ്ച നിഷേധിക്കാനായിരുന്നു ശ്രമം." - കെ.കെ.ഹർഷിന

