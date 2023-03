പ്രണയാഭ്യർഥന നിരസിച്ചു; പതിനെട്ടുകാരിയെ പട്ടാപ്പകൽ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി

കോട്ടയം ∙ പ്രണയാഭ്യർഥന നിരസിച്ചതിനു പെൺകുട്ടിയെ കാറിൽ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ 2 യുവാക്കൾ പിടിയിൽ. നഗരത്തിലെ സ്ഥാപനത്തിൽ കംപ്യൂട്ടർ കോഴ്സ് പഠിക്കുന്ന പതിനെട്ടുകാരിയെയാണു ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു വരുന്ന വഴി യുവാക്കൾ കാറിൽ കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയത്.

വാഴൂർ കാനം നെട്ടംപ്ലാക്കൽ വീട്ടിൽ എൻ.എസ്.അനന്തു (19), പീരുമേട് പള്ളിക്കുന്ന് സതീഷ് ഭവനത്തിൽ പ്രവീൺകുമാർ (19) എന്നിവരെ വെസ്റ്റ് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തതു. പെൺകുട്ടിയുടെ കൂട്ടുകാരിയുടെ ബന്ധുവാണ് അനന്തു. അനന്തു പ്രണയാഭ്യർഥന നടത്തിയപ്പോൾ പെൺകുട്ടി നിരസിച്ചെന്നും നിർബന്ധിച്ചു പ്രണയം സമ്മതിപ്പിക്കാനായിരുന്നു പദ്ധതിയെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

സിഎംഎസ് കോളജിന്റെ പിൻവശത്തെ ഗേറ്റിനു സമീപം ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് 12നാണു സംഭവം. ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു വീട്ടിലേക്കു നടക്കുകയായിരുന്നു പെൺകുട്ടി. പ്രവീൺ ആണു കാർ ഓടിച്ചിരുന്നത്. പിൻസീറ്റിലിരുന്ന അനന്തു വാതിൽ തുറന്നു പെൺകുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ചുവലിച്ചു കാറിൽ കയറ്റുകയായിരുന്നു. തുടർന്നു കൈകൾ പിന്നിലേക്കു കെട്ടി. കരച്ചിൽ കേട്ട് ഓടിയെത്തിയ സമീപവാസികൾ കാറിന്റെ നമ്പർ കുറിച്ചെടുത്തു സമീപത്തുള്ള പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടിലും പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലും അറിയിച്ചു.

പൊലീസ് ഉടൻ വാഹനപരിശോധന തുടങ്ങി. പെൺകുട്ടിയുടെ കൂട്ടുകാരി വഴി ലഭിച്ച ഫോൺ നമ്പർ പിന്തുടർന്നു നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ അയ്മനം പൂന്ത്രക്കാവിൽ നിന്നു പ്രതികളെ പിടികൂടി. പെൺകുട്ടിയെ മാതാപിതാക്കൾക്കൊപ്പം അയച്ചു.

English Summary: Two youth arrested for kidnapping eighteen year old girl