കെപിസിസി നേതൃത്വത്തിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി എം.കെ. രാഘവൻ

കോഴിക്കോട്∙ കോൺഗ്രസ് വേദിയിൽ കെപിസിസി നേതൃത്വത്തെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച് എം.കെ.രാഘവൻ എംപി. മുൻമന്ത്രി പി.ശങ്കരന്റെ പേരിലുള്ള പുരസ്കാരം വി.എം.സുധീരനു നൽകുന്ന ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമ്പോഴായിരുന്നു വിമർശനം. കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് കെ.സുധാകരൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ഡിസിസി പ്രസിഡന്റ് കെ.പ്രവീൺകുമാർ പ്രസംഗത്തെ കുറിച്ച് റിപ്പോർട്ട് നൽകി.

സ്ഥാനവും മാനവും വേണമെങ്കിൽ മിണ്ടാതിരിക്കണമെന്നതാണ് ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയിലെ അവസ്ഥയെന്നാണ് എം.കെ.രാഘവൻ പറഞ്ഞത്. വിയോജിപ്പ് പറ്റില്ല, വിമർശനം പറ്റില്ല. പാർട്ടി വെറും പുകഴ്ത്തലിന്റെ വേദിയായി മാറിയെന്നു ഭയക്കുന്നു. കെപിസിസി ലിസ്റ്റ് ഇന്നുവരെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടില്ല. ഓരോരുത്തരെ ഫോണിൽ നേരിട്ടു വിളിച്ചാണ് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നു പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെയൊരു കാലഘട്ടം മുൻപുണ്ടായിട്ടില്ല.

ലീഗിൽ വരെ തിരഞ്ഞെടുപ്പു നടന്നു. അർഹതയുള്ള എത്രയോ ആളുകൾ പുറത്തുനിൽക്കുകയാണ്. എന്തു പുനഃസംഘടനയാണെങ്കിലും പാർട്ടിയുടെ വളർച്ചയ്ക്കു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ തിരികെ കൊണ്ടുവരണം. പാഠം പഠിക്കേണ്ടത് നേതാക്കളാണ്. ജനങ്ങളും നാടും അംഗീകരിച്ചവരെ തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരികയാണ് വേണ്ടതെന്നും രാഘവൻ പറഞ്ഞു.

പരാമർശം അനുചിതമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്

കോഴിക്കോട്∙ അനുചിതവും അനവസരത്തിലുള്ളതുമായ പരാമർശമെന്നാണ് ഡിസിസി പ്രസിഡന്റ് കെ.പ്രവീൺകുമാറിന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രസംഗത്തെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. പാർട്ടി വേദിയിൽ പറയേണ്ടത് പരസ്യമായി പറയരുത് എന്ന നിർദേശം കോൺഗ്രസിലുണ്ടെന്നും പാർട്ടിയുടെ നല്ല പ്രവർത്തനത്തിന് ഇതു ഭൂഷണമല്ലെന്നും പ്രവീൺകുമാർ പറഞ്ഞു.

English Summary: KPCC President demands for a report from MK Raghavan on his controversial statement