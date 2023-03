വളം മാലിന്യം റോഡ് നിർമാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ എൻഎച്ച്എഐ

ആലപ്പുഴ ∙ വളം നിർമാണത്തിലെ ഉപോൽപന്നമായ ഫോസ്ഫർ–ജിപ്സം റോഡ് നിർമാണത്തിനു പരീക്ഷിക്കാൻ ദേശീയപാത അതോറിറ്റി തീരുമാനിച്ചു. പ്രകൃതിസൗഹൃദ നിർമാണ രീതികൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമാണിത്.

മുൻപ് ഒരു സ്വകാര്യ വളം നിർമാണ കമ്പനി ഫോസ്ഫർ–ജിപ്സം ഉപയോഗിച്ചു റോഡ് നിർമിച്ചിരുന്നു. ഈ റോഡിൽ കേന്ദ്ര റോഡ് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം (സിആർആർഐ) വിദഗ്ധ പരിശോധന നടത്തി നിലവാരം ബോധ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. തുടർന്നാണു ദേശീയപാത അതോറിറ്റി, കേന്ദ്ര വളം വകുപ്പ്, കെമിക്കൽ ആൻഡ് ഫെർട്ടിലൈസർ മന്ത്രാലയം എന്നിവ ചേർന്ന് ഈ പരീക്ഷണം നടത്തുന്നത്.

കേരളത്തിലെ ദേശീയപാത വികസന പദ്ധതികളിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കുമോയെന്നു തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല. നിലവിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം ദേശീയപാത നിർമാണത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു കിലോമീറ്റർ നാലുവരിപ്പാത നിർമിക്കുമ്പോൾ 7 ടൺ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യമാണു സംസ്കരിക്കപ്പെടുന്നത്. കൽക്കരി കത്തിക്കുന്ന ചാരവും പാത നിർമാണത്തിന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു.

