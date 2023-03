മുങ്ങിമരിച്ച വിദ്യാർഥികളുടെ ചേതനയറ്റ ശരീരം പൊതുദർശനത്തിന്; നെഞ്ചുരുകി നാട്

കൊച്ചി ∙ മഞ്ഞപ്ര ഗ്രാമത്തിന്റെ കണ്ണീരുണങ്ങാത്ത രണ്ടു ദിവസം. ഗ്രാമത്തിലെ ജ്യോതിസ് സെൻട്രൽ സ്കൂൾ‌ മുറ്റത്ത് ഇന്നലെ രാവിലെ അതു കണ്ണീരുറവയായി. സ്കൂൾ വിനോദയാത്രയ്ക്കിടെ, ഇടുക്കി മാങ്കുളത്തിനു സമീപം ആനക്കുളം നല്ലതണ്ണിയാർ പുഴയിലെ വലിയപാറക്കുട്ടിയിൽ മുങ്ങിമരിച്ച 3 വിദ്യാർഥികളുടെ ചേതനയറ്റ ശരീരം രാവിലെ സ്കൂൾ മുറ്റത്ത് പൊതുദർശനത്തിന് എത്തിച്ചപ്പോൾ അവിടെക്കൂടിയവരുടെ നെഞ്ചുരുകി.

സ്കൂളിലെ 9–ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥികളായ അർജുൻ ഷിബു, റിച്ചാർഡ് ബ്രെസി, ജോയൽ ജോബി എന്നിവരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ ഇന്നലെ രാവിലെ 8.30ന് 3 ആംബുലൻസുകളിലാണ് സ്കൂൾ മുറ്റത്തു കൊണ്ടുവന്നത്. അവിടെയൊരുക്കിയ പന്തലിൽ ആദ്യം ജോയലിനെയും പിന്നീട് റിച്ചാർഡിനെയും അർജുനെയും കിടത്തിയതോടെ ബന്ധുക്കളുടെയും സഹപാഠികളുടെയും വൈദികരുടെയും അധ്യാപകരുടെയും സ്കൂൾ ജീവനക്കാരുടെയും നാട്ടുകാരുടെയും ഉൾപ്പെടെ നിയന്ത്രണം വിട്ടു. മൂന്നുപേരുടെയും മൃതദേഹങ്ങൾക്കു മുന്നിൽ അന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിക്കാൻ എത്തിയവരുടെ നിര റോഡിലേക്കു നീണ്ടു.

മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ് കർദ‍ിനാൾ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി അന്തിമോപചാരം അർപ്പിച്ചു പ്രാർഥിച്ചു. ബെന്നി ബഹനാൻ എംപി, എറണാകുളം- അങ്കമാലി അതിരൂപത വികാരി ജനറൽ ഫാ. വർഗീസ് പൊട്ടക്കൽ, മുൻ എംഎൽഎ പി.ജെ.ജോയി, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മേരി ദേവസിക്കുട്ടി, അങ്കമാലി നഗരസഭാധ്യക്ഷൻ മാത്യു തോമസ്, പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാരായ പി.യു.ജോമോൻ, അൽഫോൻസ ഷാജൻ, ജിനി രാജീവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ സ്കൂളിൽ അന്തിമോപചാരം അർപ്പിച്ചു. 9.30 വരെ നിശ്ചയിച്ച പൊതുദർശനം, തിരക്കേറിയതോടെ 10 വരെ നീട്ടി. തുടർന്ന് 3 പേരുടെയും വീടുകളിലേക്കുള്ള യാത്ര.

English Summary: Students deadbody kept at school for paying tribute