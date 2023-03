തൃക്കാക്കര ഗ്രേഡ് എസ്ഐയെ രണ്ടാമതും പിരിച്ചുവിട്ടു

തിരുവനന്തപുരം∙ ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ പ്രതിയായ തൃക്കാക്കര ഗ്രേഡ് എസ്ഐ ഗിരീഷ് ബാബുവിനെ രണ്ടാമതും സർവീസിൽ നിന്നു പിരിച്ചുവിട്ടു.

കുറ്റവാളികളുമായി ചേർന്നുള്ള സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ്, അനാശാസ്യകേന്ദ്രം നടത്തിപ്പുകാരുമുള്ള ബന്ധം എന്നിവയടക്കം പല കേസുകളിലായി ഇദ്ദേഹം സസ്പെൻഷനിലായിരുന്നു. ഗൂഗിൾ പേ വഴി പണം തട്ടിയെടുത്തതിനും യുവാവിനെ കത്തി കാട്ടി പണം അപഹരിച്ചതിനും കേസുണ്ട്. നേരത്തെ ഇദ്ദേഹത്തെ സർവീസിൽനിന്നു പിരിച്ചുവിട്ടതാണ്. ഇതിനെതിരെ ഗിരീഷ് മേലധികാരികൾക്ക് അപ്പീൽ നൽകി. ഇതു പരിഗണിച്ച ക്രമസമാധാനച്ചുമതലയുണ്ടായിരുന്ന എഡിജിപി 2 ഇൻക്രിമെന്റ് മാത്രം ഒഴിവാക്കി ഗിരീഷിനെ സർവീസിൽ തിരിച്ചെടുത്തു.

2 ആഴ്ച മുൻപു ചേർന്ന എസ്പിമാരുടെ ക്രൈം കോൺഫറൻസിൽ ഈ നടപടിയെ ഡിജിപി അനിൽകാന്ത് രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചിരുന്നു. മാത്രമല്ല, ഉടനടി പിരിച്ചുവിടാനും നിർദേശിച്ചു. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എഡിജിപി എം.ആർ.അജിത് കുമാർ ഗിരീഷിനെ പിരിച്ചുവിട്ടത്. ഏതാനും ഡിവൈഎസ്പിമാർക്കും ഇൻസ്പെക്ടർമാർക്കുമെതിരെ ഉടൻ കൂടുതൽ നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

