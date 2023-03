വിദ്യാർഥികൾക്ക് അവധിക്കാലത്ത് 5 കിലോ സൗജന്യ അരി

തിരുവനന്തപുരം ∙ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിലെ ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതിയിലുൾപ്പെട്ട എല്ലാ വിദ്യാർഥികൾക്കും അവധിക്കാലത്ത് 5 കിലോ അരി സൗജന്യമായി നൽകും. ഈ മാസം 20 മുതൽ സ്കൂളുകളിൽനിന്നു വിതരണം ചെയ്യും.

ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 2 മാസമായുള്ള കുടിശിക വീട്ടുന്നതിനായി 50 കോടി രൂപ സർക്കാർ അനുവദിച്ചതായി മന്ത്രി വി.ശിവൻകുട്ടി അറിയിച്ചു. കേന്ദ്ര വിഹിതമായി ലഭിക്കാനുള്ള 12 കോടി അടുത്ത ആഴ്ച ലഭിക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതി കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിന് ഓരോ ജില്ലയിലും വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള 20 സ്‌കൂളുകൾ വീതം സംസ്ഥാനത്തെ 280 സ്കൂളുകളിൽ സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റിങ് പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നു മന്ത്രി അറിയിച്ചു.

English Summary: Five kilogram free rice for students during vaccation