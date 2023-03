മാലിന്യ മല നീക്കിയില്ല; 40 തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നോട്ടിസ്

തിരുവനന്തപുരം ∙ സംസ്ഥാനത്തു പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലെ സ്ഥിരം മാലിന്യമലകൾ നീക്കം ചെയ്യാത്ത നാൽപതോളം തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങൾക്കു സംസ്ഥാന മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡിന്റെ നോട്ടിസ്. ഇവ നീക്കം ചെയ്യാൻ വിശദ പദ്ധതി രേഖ സഹിതം മറുപടി നൽകിയില്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കു പിഴ ചുമത്തും.

ബ്രഹ്മപുരത്തു മാലിന്യമലയ്ക്കു തീപിടിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ, മാലിന്യം നീക്കം ചെയ്യാൻ 2020 ഏപ്രിൽ മുതൽ വിവിധ നോട്ടിസുകൾ ബോർഡ് നൽകിയെങ്കിലും നടപടി സ്വീകരിക്കാത്തതിന് കൊച്ചി കോർപറേഷന് 2 കോടിയോളം രൂപ പിഴ ചുമത്തിയിരുന്നു. പ്രതിദിനം 5 ലക്ഷം രൂപ എന്ന തോതിലാണ് പിഴ കണക്കാക്കിയത്. മറ്റു ചില തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ജനസംഖ്യാനുപാതികമായി പ്രതിദിനം 50,000 രൂപ മുതൽ പിഴ കണക്കാക്കി നോട്ടിസ് നൽകിയതായാണു സൂചന.

ബ്രഹ്മപുരത്തെ മാലിന്യമലയ്ക്കു തീപിടിച്ചതിനാൽ, സമാന സാഹചര്യങ്ങൾ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് എതിരെ നടപടികൾ ശക്തമാക്കാനാണു നീക്കം.

മാലിന്യമലകൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് നാൽപതോളം തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഈ വർഷം ജനുവരി മുതൽ ബോർഡ് നോട്ടിസ് നൽകിയിരുന്നു. ഇതിൽ ചില സ്ഥാപനങ്ങൾ വിശദപദ്ധതി രേഖ മറുപടിയായി നൽകി. ജൂൺ അവസാനം വരെയാണു പല സ്ഥാപനങ്ങളും സാവകാശം തേടിയിരിക്കുന്നത്.

കൊച്ചി കോർപറേഷനെതിരെ പ്രോസിക്യൂഷൻ നടപടി

തിരുവനന്തപുരം ∙ ബ്രഹ്മപുരത്തെ തീപിടിത്തം മൂലം പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കിയ ക്രിമിനൽ അശ്രദ്ധയ്ക്ക് കൊച്ചി കോർപറേഷനെതിരെ സംസ്ഥാന മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ് പ്രോസിക്യൂഷൻ നടപടി സ്വീകരിക്കും. പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ നിയമം, വായു–ജല മലിനീകരണം തടയുന്ന നിയമങ്ങൾ എന്നിവയിലെ വ്യവസ്ഥപ്രകാരമാണിത്. മജിസ്ട്രേട്ട് കോടതിയിൽ കേസും ഫയൽ ചെയ്യും.

