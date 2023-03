കെഎസ്ആർടിസി: തൽക്കാലം സമരം ഇല്ലെന്ന് സിഐടിയു; മറ്റ് യൂണിയൻ നേതാക്കളുമായി ചർച്ച നാളെ

തിരുവനന്തപുരം∙ കെഎസ്ആർടിസിയിൽ തൽക്കാലം സമരം തുടരില്ലെന്ന് കെഎസ്ആർടി എംപ്ലോയീസ് അസോസിയേഷൻ (സിഐടിയു) നേതാക്കൾ മന്ത്രി ആന്റണി രാജുവുമായി നടന്ന ചർച്ചയിൽ ഉറപ്പു നൽകി. മറ്റ് അംഗീകൃത യൂണിയനുകളായ ടിഡിഎഫും ബിഎംഎസുമായി മന്ത്രി എട്ടിനു ചർച്ച നടത്തും.

സമരങ്ങളിൽ നിന്നു പിന്മാറണമെന്നും ഇപ്പോൾ കെഎസ്ആർടിസിയിൽ നടപ്പാക്കുന്ന പരിഷ്കാരങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ നൽകണമെന്നുമാണ് യൂണിയനുകളോട് മന്ത്രിയുടെ നിർദേശം. ശമ്പളം ഗഡുക്കളായി നൽകുന്ന നിലപാട് അംഗീകരിക്കില്ലെന്ന് ചർച്ചയിൽ സിഐടിയു നേതാക്കൾ വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ സർക്കാർ നൽകുന്ന സാമ്പത്തിക സഹായം 50 കോടി രൂപ മാസാദ്യം തന്നെ നൽകിയാൽ ശമ്പളം ഒറ്റത്തവണയായി നൽകുമെന്നും അല്ലാതെ മറ്റു മാർഗമില്ലെന്നും മാനേജ്മെന്റ് ആവർത്തിച്ചു.

അഞ്ചിനു മുൻപ് ശമ്പളം നൽകുന്നതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം മന്ത്രി മുൻകൈയെടുത്ത് നടപ്പാക്കണമെന്ന നിർദേശം സിഐടിയു മുന്നോട്ടു വച്ചു. എംപാനൽ ജീവനക്കാരുടെ പുനഃപ്രവേശം സംബന്ധിച്ച അപാകതകൾ പരിഹരിക്കണമെന്ന ആവശ്യവും ഉന്നയിച്ചു. 18ന് സിഐടിയുവുമായി തുടർ ചർച്ചകൾ നടത്തുമെന്ന് മാനേജ്മെന്റ് അറിയിച്ചു.

English Summary: Salary in installments at KSRTC; CITU said that there is no strike