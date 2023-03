ക്വാറികളുടെ ദൂരപരിധി ‌150 മീറ്ററാക്കണം: വിദഗ്ധ സമിതി

ന്യൂഡൽഹി ∙ കേരളത്തിൽ കരിങ്കൽ ക്വാറികൾ കെട്ടിടങ്ങൾക്കും താമസസ്ഥലങ്ങൾക്കും 150 മീറ്റർ അകലെ ആയിരിക്കണമെന്നും അവിടെ മൈനിങ് എൻജിനീയർമാരുടെ സേവനം ഉറപ്പാക്കണമെന്നും ദേശീയ ഹരിത ട്രൈബ്യൂണൽ നിയോഗിച്ച ഏഴംഗ വിദഗ്ധ സമിതി ശുപാർശ ചെയ്തു. നിലവിൽ 50 മീറ്ററാണു ദൂരപരിധി

പാലക്കാട് കിഴക്കഞ്ചേരിയിൽ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാതെയുള്ള ക്വാറി പ്രവർത്തനം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി 2019 ൽ എം.ഹരിദാസൻ നൽകിയ ഹർജി പരിഗണിക്കുന്നതിനിടെ, ദേശീയ ഹരിത ട്രൈബ്യൂണൽ ദൂരപരിധി 200 മീറ്ററാക്കി വർധിച്ചിരുന്നു. ഇതിനെതിരെ സംസ്ഥാന സർക്കാരും ക്വാറി ഉടമകളും സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചു. തങ്ങളെ കേൾക്കാതെയുള്ള നടപടിയാണ് ട്രൈബ്യൂണലിന്റേതെന്ന വാദം അംഗീകരിച്ച സുപ്രീം കോടതി, 50 മീറ്റർ ദൂരപരിധി തുടരാൻ അനുവദിച്ചു. ഒപ്പം, വിഷയത്തിൽ വിദഗ്ധ സമിതിയെ നിയോഗിച്ചു പഠിക്കാനും നിർദേശിച്ചു. തുടർന്ന് 2021 ഡിസംബറിൽ നിയോഗിച്ച ഏഴംഗ സമിതിയുടേതാണു പുതിയ റിപ്പോർട്ട്.

പ്രധാന നിർദേശങ്ങൾ:



∙ ക്വാറികളിലെ സ്ഫോടന മേഖല (ബ്ലാസ്റ്റ് സോൺ) വീടുകളിൽ നിന്നും കെട്ടിടങ്ങളിൽ നിന്നും 150 മീറ്റർ അകലെയായിരിക്കണം. ഉടമയുടെ കെട്ടിടങ്ങളാണെങ്കിൽ ഇളവുണ്ട്.



∙ ക്വാറിക്കു ചുറ്റുമുള്ള അപകടമേഖലാപരിധി 300 മീറ്ററായി തുടരും.

∙ സ്ഫോടനങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയമാക്കാൻ മൈനിങ് എൻജിനീയർമാരുടെ സേവനം ഉടമ ഉറപ്പാക്കണം.

∙ ഖനന നിയന്ത്രണ അധികാരികൾ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായ ഇടപെടലുകൾ നടത്തണം.

