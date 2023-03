300 കോടി കുടിശിക വൈദ്യുതി ബോർഡ് കൊടുത്തു തീർക്കും, വിയോജിപ്പോടെ

തിരുവനന്തപുരം ∙ വൈദ്യുതി ബോർഡ് കഴിഞ്ഞ മൂന്നു വർഷമായി പുറത്തു നിന്നു വൈദ്യുതി വാങ്ങിയ ഇനത്തിൽ വിവിധ ഉൽപാദക കമ്പനികൾക്കു നൽകാനുള്ള 300 കോടിയോളം രൂപയുടെ കുടിശിക വിയോജിപ്പു രേഖപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു തീർക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു.

കുടിശിക തീർപ്പാക്കി കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പവർ പർച്ചേസ് പോർട്ടലിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നവർക്കു മാത്രം ബന്ധപ്പെട്ട കമ്പനികൾ വൈദ്യുതി വിറ്റാൽ മതിയെന്നു കേന്ദ്രം നിലപാടു സ്വീകരിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണു പണം നൽകാൻ ബോർഡ് നിർബന്ധിതമായത്. വേനൽ ശക്തമാവുകയും രാജ്യത്തു വൈദ്യുതി ക്ഷാമം രൂക്ഷമാവുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പുറത്തു നിന്നു വൈദ്യുതി വാങ്ങണമെങ്കിൽ കേന്ദ്ര നയം അനുസരിച്ചു കുടിശിക തീർക്കാതെ നിർവാഹമില്ലെന്ന് അധികൃതർ പറയുന്നു.

കുടിശിക തുക നൽകുന്നതിനു കോടതിയിൽ നിന്നു സ്റ്റേ വാങ്ങിയിരുന്നെങ്കിൽ പണം അടച്ചില്ലെങ്കിലും ഈ കമ്പനികൾ വൈദ്യുതി ബോർഡിനു വൈദ്യുതി നൽകാൻ നിർബന്ധിതരാകുമായിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇനി മുതൽ വൈദ്യുതി വാങ്ങുമ്പോൾ കുടിശിക വരുത്താതെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും തർക്കമുണ്ടായാൽ അടിയന്തരമായി കോടതിയിൽ പോയി സ്റ്റേ വാങ്ങണമെന്നും നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ബാധ്യതയായി കണക്കാക്കും.

കരാർ അനുസരിച്ചു സമയത്തു വൈദ്യുതി നൽകാതിരിക്കുക, വൈദ്യുതി ആവശ്യമുള്ള സമയത്തു നിശ്ചിത അളവ് നൽകാതിരിക്കുക തുടങ്ങിയ തർക്ക വിഷയങ്ങൾ മൂലമാണു വൈദ്യുതി വില പൂർണമായും ബോർഡ് നൽകാതിരുന്നത്. വിയോജിപ്പു രേഖപ്പെടുത്തി കുടിശിക നൽകിയതിനാൽ പിന്നീട് നിയമപരമായി ചോദ്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ പറയുന്നു. വർഷം 11,000 കോടി രൂപയുടെ വൈദ്യുതിയാണു പുറത്തു നിന്നു ബോർഡ് വാങ്ങുന്നത്. മൂന്നു വർഷത്തേക്ക് 300 കോടി രൂപ കുടിശിക എന്നതു ബോർഡിനെ സംബന്ധിച്ചു വലിയ തുകയല്ല.

