മാലിന്യത്തിൽനിന്ന് വൈദ്യുതി: തീരുമാനം നടപ്പായില്ല

തിരുവനന്തപുരം∙ ഏഴു ജില്ലകളിൽ മാലിന്യത്തിൽ നിന്നു വൈദ്യുതി ഉൽപാദിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് എടുത്ത തീരുമാനം എങ്ങുമെത്തിയില്ല. തിരുവനന്തപുരം, തൃശൂർ, പാലക്കാട്, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ, കൊല്ലം, മലപ്പുറം ജില്ലകളിൽ സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തത്തോടെ പ്ലാന്റുകൾ സ്ഥാപിച്ച് 5 മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതി ഉൽപാദിപ്പിക്കാനായിരുന്നു തീരുമാനം.

മലിനീകരണമില്ലാതെ ശാസ്ത്രീയമായി മാലിന്യ സംസ്കരണം നടത്താനും അതിൽ നിന്നു വൈദ്യുതി ഉൽപാദിപ്പിക്കാനും കഴിയുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയെന്ന് അന്നു വൈദ്യുതി മന്ത്രി ആയിരുന്ന എം.എം.മണി അറിയിച്ചിരുന്നു.

മാലിന്യത്തിൽ നിന്നുള്ള വൈദ്യുതിക്ക് യൂണിറ്റിന് 10 മുതൽ 15 രൂപ വരെ ഉൽപാദനച്ചെലവ് വരും. സാധാരണ ഗതിയിൽ ഉപയോക്താക്കൾക്കു താങ്ങാൻ സാധിക്കുന്ന വിലയല്ല ഇത്. എന്നാൽ മാലിന്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ചെലവ് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ വഹിക്കണമെന്നു നിർദേശിച്ച വൈദ്യുതി റഗുലേറ്ററി കമ്മിഷൻ, യൂണിറ്റിന് 6.50 രൂപയേ വില അനുവദിച്ചുള്ളൂ. ഉൽപാദകരിൽ നിന്ന് ഈ വിലയ്ക്ക് വൈദ്യുതി വാങ്ങാൻ വൈദ്യുതി ബോർഡ് സന്നദ്ധത പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കോഴിക്കോട്ടും ബ്രഹ്മപുരത്തും പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കാൻ ചിലർ മുന്നോട്ടു വന്നിരുന്നു. എന്നാൽ ബ്രഹ്മപുരത്തെ പദ്ധതി ഇടയ്ക്കു വച്ച് മുടങ്ങി.

