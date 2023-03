സംസ്ഥാനത്തുള്ളത് 629 ക്വാറികൾ, ക്രഷർ യൂണിറ്റ് 1200; നിർദേശം നടപ്പായാൽ മിക്കതും പൂട്ടേണ്ടിവരും;

തിരുവനന്തപുരം ∙ കരിങ്കൽ ക്വാറികൾ ജനവാസമേഖലകളിൽനിന്നു 150 മീറ്റർ അകലം പാലിക്കണമെന്ന നിർദേശം നടപ്പാക്കിയാൽ കേരളത്തിലെ ഭൂരിഭാഗം ക്വാറികൾക്കും പൂട്ടുവീഴും.

വിദഗ്ധസമിതി റിപ്പോർട്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാരിനും തിരിച്ചടിയാണ്. കേരളത്തിൽ ജനവാസ മേഖലയിൽനിന്നു 100 മീറ്ററായിരുന്നു ക്വാറികൾക്കു നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന ദൂരപരിധി. ഇ.പി.ജയരാജൻ വ്യവസായ മന്ത്രിയായിരുന്നപ്പോൾ ഇത് 50 മീറ്ററാക്കി കുറച്ചു. ഒപ്പം 2500 ൽ‍ പരം ക്വാറികൾക്കു പുതുതായി ലൈസൻസും നൽകി.

ദൂരപരിധി കുറച്ച സംസ്ഥാന നടപടി 2020 ൽ ദേശീയ ഹരിത ട്രൈബ്യൂണൽ റദ്ദാക്കിയതിനെ തുടർന്നു പുതുതായി ലൈസൻസ് നൽകിയ ക്വാറികൾ അടച്ചുപൂട്ടേണ്ട‍ സ്ഥിതിയും ഉണ്ടായി. ട്രൈബ്യൂണലിന്റെ അന്തിമവിധി വരുന്നതു വരെ ദൂരപരിധി 50 മീറ്ററായി തുടരാനാണു സുപ്രീംകോടതി ഉത്തരവിട്ടത്.

സംസ്ഥാനത്ത് 629 ക്വാറികളുണ്ടെ‍ന്നാണു സംസ്ഥാന മൈനിങ് ആൻഡ് ജിയോളജി വകുപ്പിന്റെ കണക്ക്. കൂടുതൽ ക്വാറികൾ മലപ്പുറത്തും കണ്ണൂരി‍ലുമാണ്. 1200 ൽ പരം ക്രഷർ യൂണിറ്റുകളുമുണ്ട്. ദൂരപരിധി നിർബന്ധമാക്കിയാൽ ക്രഷർ യൂണിറ്റുകളുടെ പ്രവർത്തനം നിലയ്ക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്.

ഹരിദാസിന്റെ കൂടി വിജയം

വടക്കഞ്ചേരി (പാലക്കാട്) ∙ പാറമടകളുടെ ദൂരപരിധി സംബന്ധിച്ച വിദഗ്ധ സമിതി റിപ്പോർട്ട് നടപ്പായാൽ അതു കിഴക്കഞ്ചേരി കൊന്നയ്ക്കൽകടവ് സ്വദേശി എം.ഹരിദാസ് എന്ന പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകന്റെ കൂടി വിജയമാകും. കൊന്നയ്ക്കൽകടവ് ഫീനിക്സ് ക്ലബ്ബാണു നാട്ടിലെ അനധികൃത ക്വാറികൾക്കെതിരെ സമരം തുടങ്ങിവച്ചത്. കൺവീനറായ ഹരിദാസ് 13 വർഷമായി സമരമുഖത്തുണ്ട്‌.

English Summary: Majority of quarries to be closed if direction is implemented