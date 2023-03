എസ്എഫ്ഐ അക്രമം: നിയമസഭയിൽ ‌വാക്പോര് രൂക്ഷം, ഇറങ്ങിപ്പോക്ക്

തിരുവനന്തപുരം ∙ ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിന്റെ കൊച്ചി മേഖലാ ഓഫിസിൽ എസ്എഫ്ഐ പ്രവർത്തകർ അതിക്രമിച്ചുകയറി ജീവനക്കാരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയുള്ള പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ അടിയന്തരപ്രമേയ നോട്ടിസിൻമേൽ നിയമസഭയിൽ രൂക്ഷമായ വാക്പോര്.

പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി.സതീശന്റെയും പ്രമേയ നോട്ടിസ് അവതരിപ്പിച്ച പി.സി.വിഷ്ണുനാഥിന്റെയും പ്രസംഗങ്ങൾ തടസ്സപ്പെടുത്താൻ മന്ത്രിമാർ അടക്കമുള്ള ഭരണപക്ഷാംഗങ്ങൾ തുടർച്ചയായി ബഹളം വച്ചു. നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ചു പ്രതിപക്ഷം നിയമസഭയിൽ നിന്നിറങ്ങിപ്പോയി.

പൊതുവിദ്യാലയങ്ങൾ ലഹരിമരുന്നിന്റെ പിടിയിലാണെന്നു തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ, പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ സ്‌കൂൾ യൂണിഫോമിൽ അവതരിപ്പിച്ച് ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് വിഡിയോ നൽകിയെന്നും ഇതേ വിഡിയോയിലെ സംഭാഷണം മറ്റൊരു കുട്ടിയെ ഉപയോഗിച്ചു മാസങ്ങൾക്കു ശേഷം പുനഃസൃഷ്ടിച്ചു സംപ്രേഷണം ചെയ്തെന്നുമാണു പരാതിയെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ വ്യക്തമാക്കി. വ്യാജ വിഡിയോ നിർമിക്കുന്നതിനും പെൺകുട്ടികളെ ദുരുപയോഗിക്കുന്നതിനും മാധ്യമപ്രവർത്തന പരിരക്ഷ ലഭിക്കില്ല.

ബിബിസി റെയ്ഡുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല. കുറ്റകൃത്യം ചെയ്യുന്നതു മാധ്യമപ്രവർത്തകരാണെങ്കിൽ നടപടി വേണ്ട എന്നു പറയുന്നതല്ല ശിക്ഷാനിയമവും ക്രിമിനൽ നടപടിചട്ടവും. സ്വതന്ത്രവും നിർഭയവുമായ മാധ്യമപ്രവർത്തനത്തിനു പരിരക്ഷ ഉണ്ടാകും.

പരാതിയിൽ ശാസ്ത്രീയമായ അന്വേഷണം നടക്കും. കുറ്റകൃത്യം തെളിയിക്കപ്പെട്ടാൽ നിയമത്തിനു മുന്നിലെത്തിക്കും. കുറ്റം ആരു ചെയ്താലും ആ നിലപാടിൽ മാറ്റമില്ല. എസ്എഫ്ഐയുടെ പ്രതിഷേധത്തിനെതിരെ ലഭിച്ച പരാതിയിൽ 8 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

പോക്സോ കേസുകളിൽ ഇരയാകുന്നവരെ തിരിച്ചറിയാതിരിക്കാനാണു മറ്റൊരാളെവച്ചു വിഡിയോ ചെയ്തതെന്നും അതിനെ മാധ്യമങ്ങളെ വേട്ടയാടാനുള്ള അവസരമാക്കി സർക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്നതു നിർഭാഗ്യകരമാണെന്നും വി.ഡി.സതീശൻ പറഞ്ഞു.

പരാതിക്കാരുടെ മൊഴി പോലും എടുക്കാതെയാണു ജീവനക്കാരെ ബന്ദികളാക്കി ഓഫിസ് പൊലീസ് റെയ്ഡ് ചെയ്തത്. പൊലീസ് അന്വേഷിച്ചു കുറ്റപത്രം നൽകിയ കേസിൽ പിന്നീട് അവ്യക്തമായ വിഡിയോ കൊടുത്തതിനു വ്യാജവാർത്തയെന്നു പറയുന്നത് ശരിയല്ല.

മനോരമ ചീഫ് എഡിറ്റർ കെ.എം.മാത്യുവിന്റെ പേരിൽ വ്യാജ ലെറ്റർ ഹെഡുണ്ടാക്കി വ്യാജരേഖ ചമച്ച ആളുകളാണു ദേശാഭിമാനിയിലുള്ളത്. ശബരിമലയിൽ വൈദികചടങ്ങുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നു വ്യക്തമാക്കുന്ന പന്തളം കൊട്ടാരം രേഖ മോൻസൻ മാവുങ്കലിന്റെ സ്വകാര്യ ശേഖരത്തിൽ കണ്ടെത്തിയെന്നു വാർത്ത നൽകിയ പത്രമാണു ദേശാഭിമാനി.

ആന്തൂരിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത പ്രവാസി വ്യവസായി സാജന്റെ ഭാര്യയെ അധിക്ഷേപിച്ചും ദേശാഭിമാനി വാർത്ത നൽകി. അങ്ങനെയുള്ള നിങ്ങൾ വിശുദ്ധരും പുണ്യവാളൻമാരും ആകരുത് – സതീശൻ പറഞ്ഞു.

