എഴുപത്തിനാലാം വയസ്സിലും ഗോത്രവനിതയെ കോടതി കയറ്റി അധികൃതരുടെ കടുംകൈ

കൽപറ്റ ∙ 2003ലെ മുത്തങ്ങ ആദിവാസി സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത വയോധികയെ ശാരീരിക- മാനസിക അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങൾക്കിടയിലും നിർബന്ധപൂർവം കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി സിബിഐയും പൊലീസും. ബത്തേരി ചീരാൽ മുരിക്കിലാടി ഊരാളി കോളനിയിലെ മാരിയെ (74) ഇന്നലെ രാവിലെയാണു വിചാരണയ്ക്കായി കൽപറ്റയിലെ ജില്ലാ സെഷൻസ് കോടതിയിലെത്തിച്ചത്.

വടി ഉപയോഗിച്ചാലും പരസഹായമില്ലാതെ നേരെ നിൽക്കാൻപോലും കഴിയാത്തത്ര അവശയായ മാരിയെ 40 കിലോമീറ്ററകലെ കൽപറ്റയിലെത്തിക്കാൻ ഓട്ടോറിക്ഷയാണ് പട്ടികവർഗ വകുപ്പ് ഏർപ്പെടുത്തിയത്. പിന്നീട് 2 മണിക്കു കോടതി നടപടികൾ കഴിയുന്നതുവരെ അവർക്കു കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നു.

രണ്ടു പേരുടെ ആൾജാമ്യത്തിൽ വിട്ടയച്ചെങ്കിലും തുടർവിചാരണയ്ക്കായി 20നു വീണ്ടും എത്തണമെന്നാണു കോടതിയുടെ നിർദേശം. മാരിയെ കോടതിയിൽ എത്തിക്കാനോ ഒപ്പം നിൽക്കാനോ വനിതാ പൊലീസ് ഇല്ലായിരുന്നുവെന്നു ബന്ധുക്കൾ പറഞ്ഞു.

മുത്തങ്ങ വനത്തിൽ നിന്നു കുടിയിറക്കപ്പെട്ട മാരിയും ഭർത്താവ് കാളനും മുത്തങ്ങ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്രിമിനൽ കേസിൽ പ്രതി ചേർക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. മാരിയും കാളനും രണ്ടു കുട്ടികളും ദിവസങ്ങളോളം ജയിൽവാസം അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്തു.

