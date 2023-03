ബ്രഹ്മപുരം: കരാർ കമ്പനിയെക്കുറിച്ച് നേരത്തെയും പരാതിയുണ്ടെന്ന് എം.വി.ഗോവിന്ദൻ

കൊച്ചി∙ ബ്രഹ്മപുരം കരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു പാർട്ടിയിൽ ആരെങ്കിലും വഴിവിട്ടു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുവെന്നു ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ കർശന നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം.വി.ഗോവിന്ദൻ. ബ്രഹ്മപുരത്തെ കരാർ കമ്പനിയായ സോണ്ട ഇൻഫ്രാടെക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താൻ മന്ത്രിയായിരുന്നപ്പോഴും പരാതി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അന്നു വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിയടക്കം പങ്കെടുത്ത യോഗം വിളിച്ചു വീഴ്ചകൾ പരിഹരിക്കാൻ നിർദേശിച്ചതായിരുന്നു. വഴിവിട്ട ഒരു നടപടിയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും ഉണ്ടാകില്ലെന്നും എം.വി.ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു.

സിപിഎമ്മിന്റെ പ്രതിരോധ ജാഥ തുടരുന്നതിനിടെ ഇഡി ആരെ വിളിപ്പിച്ചാലും ഭയമില്ല. കൂട്ടിലടച്ച തത്തയെക്കാൾ ദയനീയമാണവരുടെ നിലപാട്. ഇഴയുകയാണവർ. 2025 ആകുമ്പോഴേക്കും ഇനിയും ഇഡി പലതും ചെയ്യും.

സ്ത്രീ മുന്നേറ്റത്തിന് ഇത്രയേറെ ചെയ്ത മറ്റൊരു സർക്കാരില്ല. വീട്ടമ്മമാർക്ക് പെൻഷൻ ഏർപ്പെടുത്താൻ പോവുകയാണ്. വീട് താനാണു പോറ്റുന്നതെന്ന നിലപാട് പുരുഷന്മാർ മാറ്റണം. ബഹുവചനം ഉപയോഗിക്കാനെങ്കിലും ശ്രമിക്കണം. നമ്മളാണു കുടുംബം പോറ്റുന്നതെന്നു പറയാൻ കഴിയണം. സ്ത്രീ മുന്നേറ്റത്തെ എതിർക്കുന്ന ആർഎസ്എസ് നിലപാടാണു കേന്ദ്രം നടപ്പാക്കുന്നത്. എന്നാൽ കേരളം അങ്ങനെയല്ലെന്നും എം.വി.ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു.

