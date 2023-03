പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന പേടകം: ഇസ്റോ പരീക്ഷണം രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ

തിരുവനന്തപുരം ∙ ലക്ഷ്യം നിറവേറ്റിയ ശേഷം ഭൂമിയിൽ തിരിച്ചിറക്കാനാകുന്ന ബഹിരാകാശ വിക്ഷേപണ വാഹനം നിർമിക്കുന്നതിലെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് ഇസ്റോ. വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന വിക്ഷേപണ വാഹനത്തിന്റെ (റീ യൂസബിൾ ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ– ആർഎൽവി) ലാൻഡിങ് പരീക്ഷണം (ലെക്സ്) രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ നടക്കും. ബെംഗളൂരുവിലെ ചിത്രദുർഗ വ്യോമസേനാ താവളത്തിലാണു പരീക്ഷണം. നേരത്തെ 75 കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിലേക്കു പോയ റോക്കറ്റിനെ വിജയകരമായി തിരിച്ചിറക്കിയിരുന്നു.

ഹെലികോപ്റ്ററിൽ 3– 5 കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിലും റൺവേയിൽ നിന്ന് 4.5 കിലോമീറ്റർ അകലെയുമായി പേടകത്തെ താഴേക്കു വിടും. ഇതിനെ നിയന്ത്രിച്ച് റൺവേയിലേക്ക് പാരഷൂട്ടിന്റെ സഹായത്തോടെ ലാൻഡ് ചെയ്യിക്കുന്നതാണ് പരീക്ഷണം.

യഥാർഥ വിക്ഷേപണ വാഹനം ലാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉടലെടുക്കാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും പിഴവുകളും മനസ്സിലാക്കാൻ പരീക്ഷണം സഹായിക്കും. വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന പേടകങ്ങൾക്കു വിമാനങ്ങളുടെ രൂപഘടനയ‍ാണ്.

∙ ‘മാർച്ച് ഇരുപതിനോ അതിനോട് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലോ ആർഎൽവി ലാൻഡിങ് പരീക്ഷണം നടത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങളിലാണ് ഇസ്റോ’. – എസ്.സോമനാഥ്, ഐഎസ്ആർഒ ചെയർമാൻ‍

