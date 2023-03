ബ്രഹ്മപുരം: ശ്വാസംമുട്ടലും ചുമയും ചൊറിച്ചിലും, ചികിത്സ തേടി കൂടുതൽപേർ; ജനം താമസം മാറ്റുന്നു

കൊച്ചി ∙ ശ്വാസംമുട്ടലും ചുമയും ചൊറിച്ചിലുമായി ബ്രഹ്മപുരം സബ് സെന്ററിൽ 17 പേരും തൃപ്പൂണിത്തുറ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ 8 പേരും ചികിത്സ തേടി. സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലും ഒട്ടേറെപ്പേരെത്തി. അന്തരീക്ഷത്തിൽ പുക നിറഞ്ഞതിനാൽ കാക്കനാട് രാജഗിരി, ജെംസ് മോഡേൺ അക്കാദമി, തൃപ്പൂണിത്തുറ ചോയ്സ് സ്കൂളുകളിലെ ക്ലാസ് ഓൺലൈനാക്കി.

കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഏഴാം ക്ലാസ് വരെ മാത്രം അവധി നൽകിയതിനു വിമർശനം നേരിട്ട കലക്ടർ, ഇന്നും നാളെയും പ്രശ്നമേഖലകളിലെ പ്രഫഷനൽ കോളജുകൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും അവധി നൽകി. കൊച്ചി കോർപറേഷൻ, തൃക്കാക്കര, തൃപ്പൂണിത്തുറ, മരട് നഗരസഭകൾ, വടവുകോട്- പുത്തൻകുരിശ്, കിഴക്കമ്പലം, കുന്നത്തുനാട് പഞ്ചായത്തുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് അവധി. പരീക്ഷകൾക്കു മാറ്റമില്ല.

കഴിഞ്ഞ രാത്രി വീടുകളിൽ പുക വ്യാപിച്ചതിനാൽ വടക്കേ ഇരുമ്പനം ഭാഗത്തു നാട്ടുകാർ പുറത്തിറങ്ങി പ്രതിഷേധിച്ചു. പലരും മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലെ ബന്ധുവീടുകളിലേക്കു മാറി. പരീക്ഷക്കാലമായതിനാൽ അതിനു കഴിയാത്തവരുമുണ്ട്.

പ്ലാന്റിലെ മാലിന്യം മണ്ണുമാന്തിയന്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് ഇളക്കിമറിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും ചെറുതായി തീ പടരുന്നു. രാത്രി തീ കൂടുമ്പോൾ പുക കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കു വ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇന്നലെ പുലർച്ചെയും നഗരത്തിലെ പല ഭാഗങ്ങളിലും പുകയെത്തി.

കൊച്ചിയിൽ മലിനീകരണം കൂടി; സമീപ ജില്ലകളിൽ ഭേദം

കൊച്ചി ∙ എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ഇന്നലെയും വായുമലിനീകരണം രൂക്ഷം. വായുവിൽ രാസകണികകൾ ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന എയ്റോസോൾ മാലിന്യത്തിന്റെ (പിഎം 2.5) തോത് 324 പോയിന്റും കരിമാലിന്യത്തിന്റെ തോത് (പിഎം 10) 169 പോയിന്റുമായിരുന്നു. ശരാശരി 158 പോയിന്റ്. തൃശൂരിൽ എയ്റോസോൾ മാലിന്യം 126 പോയിന്റ്, കരിമാലിന്യം 114 പോയിന്റ്; ശരാശരി 123. കോട്ടയം ആലപ്പുഴ ജില്ലകളിലെ ശരാശരി തോത് യഥാക്രമം 131, 124 പോയിന്റായിരുന്നു. മൂന്നിടങ്ങളിലും സ്ഥിതി കഴിഞ്ഞദിവസത്തെക്കാൾ മെച്ചപ്പെട്ടു.

