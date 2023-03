ഗ്രീൻ ഇന്ത്യ മിഷൻ: കേന്ദ്രം നൽകിയത് 25.47 കോടി; കേരളം ചെലവിട്ടത് 9.88 കോടി

ന്യൂഡൽഹി ∙ കാലാവസ്‌ഥാ വ്യതിയാനം പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനുള്ള ഗ്രീൻ ഇന്ത്യ മിഷനിലൂടെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നൽകിയ 25.47 കോടി രൂപയിൽ, കേരളം ചെലവിട്ടത് 9.88 കോടി മാത്രമെന്നു വിവരാവകാശ രേഖ. 2015-16 മുതൽ 2020-21 വരെ നൽകിയ തുകയുടെ കണക്കാണ് കൊച്ചി സ്വദേശി കെ.ഗോവിന്ദൻ നമ്പൂതിരിയുടെ ചോദ്യത്തിനു മറുപടിയായി കേന്ദ്ര വനം, പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയം നൽകിയത്. രാജ്യത്തു കുറഞ്ഞുവരുന്ന വനവിസ്തൃതി പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയും മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം പ്രതിരോധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടികളാണ് ഗ്രീൻ ഇന്ത്യ മിഷൻ മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്നത്.

English Summary : Right To Information on Green India Mission