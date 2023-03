മന്ത്രിസഭയുടെ രണ്ടാം വാർഷികം: താലൂക്ക് തലത്തിൽ പരാതി പരിഹാര അദാലത്ത്

തിരുവനന്തപുരം∙ മന്ത്രിസഭയുടെ രണ്ടാം വാർഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഏപ്രിൽ, മേയ് മാസങ്ങളിൽ താലൂക്ക് ആസ്ഥാനങ്ങളിൽ മന്ത്രിമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പരാതി പരിഹാര അദാലത്ത് നടത്താൻ മന്ത്രിസഭ തീരുമാനിച്ചു. കലക്ടറേറ്റിലെയും ബന്ധപ്പെട്ട താലൂക്കിലെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സാന്നിധ്യത്തിലായിരിക്കും അദാലത്ത്. സംഘാടനവും നടത്തിപ്പും കലക്ടർമാർക്കാണ്. പരാതികൾ ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ 10 വരെയുള്ള പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ സ്വീകരിക്കും. ഓൺലൈനായും അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങൾ വഴിയും താലൂക്ക് ഓഫിസുകളിൽ നേരിട്ടും പരാതി നൽകാം.

അദാലത്തിൽ പരിഗണിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ :



∙ ഭൂമി സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ, പോക്കുവരവ്, അതിർത്തി നിർണയം, തരംമാറ്റം, അനധികൃത നിർമാണം, ഭൂമി കയ്യേറ്റം തുടങ്ങിയവ.

∙ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും ലൈസൻസുകളും നൽകുന്നതിലെ കാലതാമസവും അവ നിരസിക്കുന്നതും.

∙ റവന്യു റിക്കവറി കേസുകളിൽ വായ്പ തിരിച്ചടയ്ക്കാനുള്ള ഇളവും സാവകാശവും.

∙ തണ്ണീർത്തട സംരക്ഷണം, വീട്,വസ്തു-ലൈഫ് പദ്ധതി, വിവാഹ/പഠന ധനസഹായം തുടങ്ങിയവ, പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾക്കുള്ള നഷ്ടപരിഹാരം.

∙ സാമൂഹിക സുരക്ഷാ പെൻഷൻ കുടിശിക, പെൻഷൻ അനുവദിക്കുക.

∙ പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണം, മാലിന്യ സംസ്കരണം, തെരുവുനായ സംരക്ഷണവും ശല്യവും, അപകടകരമായ മരങ്ങൾ മുറിച്ചുമാറ്റുക, തെരുവുവിളക്കുകൾ, അതിർത്തി തർക്കങ്ങളും വഴി തടസ്സപ്പെടുത്തലും, വയോജന സംരക്ഷണം.

∙ കെട്ടിട നിർമാണ ചട്ടങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ, കെട്ടിട നമ്പർ, നികുതി, പൊതു ജലസ്രോതസ്സുകളുടെ സംരക്ഷണവും ശുദ്ധജലവും.

.∙ റേഷൻകാർഡ്, ചികിത്സാ ആവശ്യങ്ങൾ, വന്യജീവി ആക്രമണത്തിൽ നിന്നുള്ള സംരക്ഷണവും നഷ്ടപരിഹാരവും, സ്കോളർഷിപ്പുകൾ സംബന്ധിച്ച പരാതികളും അപേക്ഷകളും, വളർത്തുമൃഗങ്ങൾക്കുള്ള നഷ്ടപരിഹാരവും സഹായവും.

∙ കൃഷി നാശത്തിനുള്ള സഹായം, കാർഷിക വിളകളുടെ സംഭരണവും വിതരണവും, വിള ഇൻഷുറൻസ്, ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ, മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ, ആശുപത്രികളിലെ മരുന്നു ക്ഷാമം.

∙ ശാരീരിക, ബുദ്ധി, മനോ വൈകല്യം ഉള്ളവരുടെ പുനരധിവാസം, ധനസഹായം, പെൻഷൻ, ക്ഷേമനിധി ബോർഡുകളിൽ നിന്നുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ, എൻഡോസൾഫാൻ ദുരിതബാധിതരുടെ വിഷയങ്ങൾ, പട്ടിക വിഭാഗങ്ങൾക്കുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ, വ്യവസായ സംരംഭങ്ങൾക്കുള്ള അനുമതി.

‘എന്റെ കേരളം’ പ്രദർശനം 1 മുതൽ 30 വരെ



സർക്കാരിന്റെ വികസന, ക്ഷേമ നേട്ടങ്ങളും ജനോപകാര പദ്ധതികളും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനു പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ മേയ് 30 വരെ ‘എന്റെ കേരളം’ പ്രദർശന വിപണന മേള സംഘടിപ്പിക്കും.



