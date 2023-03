അടങ്ങാതെ തീയും പുകയും; 30 പേർ ചികിത്സ തേടി

കൊച്ചി ∙ നാവിക, വ്യോമ സേനകളുടെ ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ, അയൽജില്ലകളിൽനിന്നുവരെ ഫയർ എൻജിനുകൾ – ഇവയെല്ലാം രാപകൽ മല്ലിട്ടിട്ടും ബ്രഹ്മപുരത്തെ തീയും വിഷപ്പുകയും അഞ്ചാം ദിവസവും അണയ്ക്കാനായില്ല.

ശ്വാസംമുട്ടലും തലകറക്കവും ഛർദിയുമായി ബ്രഹ്മപുരത്തെ ആരോഗ്യകേന്ദ്രത്തിൽ 30 പേർ ചികിത്സ തേടി. ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങളുള്ള അഗ്നിരക്ഷാ സേനാംഗങ്ങൾക്കായി മെഡിക്കൽ ക്യാംപ് സജ്ജമാക്കി.

25 അടി വരെ ഉയരത്തിലുള്ള മാലിന്യക്കൂമ്പാരങ്ങളിൽനിന്നാണു പുക വമിക്കുന്നത്. ഇവ മണ്ണുമാന്തി യന്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് ഇളക്കി അകത്തേക്കു വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്യുകയാണിപ്പോൾ. കാറ്റ് അനുകൂലമല്ലാത്ത സമയങ്ങളിൽ സേനാ ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ വെള്ളം തളിക്കുന്നു.

