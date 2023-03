തേനിയിൽ കാർ ലോറിയിലിടിച്ച് 2 കോട്ടയം സ്വദേശികൾ മരിച്ചു

കുമളി ∙ കൊട്ടാരക്കര-ഡിണ്ടിഗൽ ദേശീയപാതയിൽ തമിഴ്നാട്ടിലെ തേനിക്കു സമീപം മധുരാപുരിയിൽ കാർ ലോറിയുമായി കൂട്ടിയിടിച്ച് കോട്ടയം സ്വദേശികളായ 2 യുവാക്കൾ മരിച്ചു. ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന സുഹൃത്തിനു ഗുരുതര പരുക്ക്.

തിരുവാതുക്കൽ മാണിക്കുന്നം കണിയാംപറമ്പിൽ കെ.ജി.ഗിരീഷിന്റെ മകൻ കെ.ജി.ഗോകുൽ (23), കാരാപ്പുഴ മാന്താർ പ്ലാംപറമ്പിൽ അജേഷ് കുമാറിന്റെ മകൻ അക്ഷയ് അജേഷ് (22) എന്നിവരാണു മരിച്ചത്. വടവാതൂർ അനന്തു ഭവനിൽ അനന്തു വി.രാജേഷിനെ (22) ഗുരുതര പരുക്കുകളോടെ കോട്ടയത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

ഇന്നലെ പുലർച്ചെ മൂന്നരയ്ക്കാണ് അപകടം. അനന്തുവിന്റെ രോഗബാധിതയായ സഹോദരിയെ ഡിണ്ടിഗലിലെ ഹോസ്റ്റലിൽനിന്നു വീട്ടിലേക്കു കൊണ്ടുവരാൻ പോകുകയായിരുന്നു മൂന്നംഗസംഘം. കാറിന്റെ പിന്നിലെ ടയർ പൊട്ടി നിയന്ത്രണം വിട്ടു ലോറിയുമായി കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നു തേനി പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ കാർ പൂർണമായി തകർന്നു. ഗോകുലും അക്ഷയും സംഭവസ്ഥലത്തു തന്നെ മരിച്ചു.

സ്വകാര്യ കമ്പനിയിൽ ജീവനക്കാരനാണു ഗോകുൽ. സംസ്കാരം ഇന്നു 10നു വേളൂർ എസ്എൻഡിപി ശ്മശാനത്തിൽ. മാതാവ്: ആശ. സഹോദരൻ: അതുൽ. അക്ഷയ്‌യുടെ സംസ്കാരം ഇന്നു 12നു വീട്ടുവളപ്പിൽ. മാതാവ്: ആനി. സഹോദരൻ: ആദിഷ്.

