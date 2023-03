സി.എം. രവീന്ദ്രനെ രണ്ടാം ദിവസവും ചോദ്യംചെയ്ത് ഇഡി

കൊച്ചി ∙ ലൈഫ് മിഷൻ ഭവനപദ്ധതിക്കു വേണ്ടി ലഭിച്ച 19 കോടി രൂപയുടെ വിദേശസഹായത്തിൽ 4.50 കോടി രൂപ കോഴയായും കമ്മിഷനായും തട്ടിയെടുത്തെന്ന കേസിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അഡീ. പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി സി.എം.രവീന്ദ്രന്റെ ചോദ്യംചെയ്യൽ രണ്ടാം ദിവസവും 10 മണിക്കൂർ നീണ്ടു. കൊച്ചിയിലെ എൻഫോഴ്സ‌്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) മേഖലാ ഓഫിസിൽ ഇന്നലെ രാവിലെ 8 മണിക്കു രവീന്ദ്രൻ വീണ്ടും ഹാജരായി. 10 മണിയോടെയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഓഫിസിലെത്തി ചോദ്യംചെയ്യൽ ആരംഭിച്ചത്. രാത്രി 8നു രവീന്ദ്രൻ മടങ്ങി.

ചോദ്യംചെയ്യലിനു ഹാജരാവാൻ രവീന്ദ്രനും രണ്ടാം തവണ നോട്ടിസ് നൽകിയ ശേഷം രവീന്ദ്രൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന രണ്ടു ഫോൺനമ്പറുകളും രവീന്ദ്രനുമായി ഏറ്റവും അടുപ്പമുള്ളവരുടെ നമ്പറുകളും ഇഡി നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നതായും അറിയുന്നു. ലൈഫ് മിഷൻ ഇടപാടു സംബന്ധിച്ചു രവീന്ദ്രൻ ഫോണിലൂടെ നടത്തിയ സംഭാഷണങ്ങൾ അടക്കം കേൾപ്പിച്ചാണ് ഇന്നലെ ചോദ്യം ചെയ്തതെന്നും സൂചനയുണ്ട്.

കേസിലെ പ്രതികളായ സ്വപ്ന സുരേഷും പി.എസ്.സരിത്തും സി.എം.രവീന്ദ്രനെതിരെ കടുത്ത ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ലൈഫ് മിഷൻ മുൻ സിഇഒ യു.വി.ജോസിന്റെ മൊഴികളിലെ ചില പരാമർശങ്ങളാണു രവീന്ദ്രനെ കൂടുതൽ പ്രശ്നത്തിലാക്കുന്നതെന്നാണു വിവരം. കേസിൽ അറസ്റ്റുണ്ടായാൽ സ്വീകരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചു രവീന്ദ്രൻ ഇന്നലെ നിയമവിദഗ്ധരുമായി കൂടിയാലോചനകൾ നടത്തിയിരുന്നു.

കേസിലെ പ്രതിയായ മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി എം.ശിവശങ്കറിന്റെ റിമാൻഡ് പ്രത്യേക കോടതി 14 ദിവസം കൂടി നീട്ടി. 23നു വീണ്ടും ഹാജരാക്കണം. അതിനു മുൻപ് ശിവശങ്കർ വീണ്ടും ജാമ്യാപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുമെന്ന് അഭിഭാഷകർ പറഞ്ഞു.

English Summary: ED quizzes CM Raveendran on second day in Life Mission Case