ബ്രഹ്മപുരത്തെ വിവാദ കമ്പനിക്ക് കോഴിക്കോട്ട് 250 കോടിയുടെ കരാർ

കോഴിക്കോട്∙ ബ്രഹ്മപുരം മാലിന്യ പ്ലാന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദ കമ്പനി സോണ്ട ഇൻഫ്രാടെക്കിന് കോഴിക്കോട്ടും കരാറുകൾ. നഗരമാലിന്യം തള്ളുന്ന ഞെളിയൻപറമ്പിലെ മാലിന്യ സംസ്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു രണ്ട് കരാറുകളാണു കമ്പനിക്കുള്ളത്. മാലിന്യങ്ങൾ വേർതിരിച്ച് സംസ്കരിക്കാൻ 7.75 കോടി രൂപയുടെ കരാറും മാലിന്യത്തിൽ നിന്നു വൈദ്യുതി ഉൽപാദിപ്പിക്കാനുള്ള പ്ലാന്റ് നിർമിക്കാൻ 250 കോടി രൂപയുടെ കരാറുമാണു നൽകിയത്. 4 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും 7.75 കോടി രൂപയുടെ കരാർ പ്രകാരമുള്ള ജോലികൾ പകുതി പോലും പൂർത്തിയാക്കിയില്ല. പ്ലാന്റ് നിർമാണം ആരംഭിച്ചതുമില്ല. ബ്രഹ്മപുരത്തെ കരാർ വിവാദമായതിനു പിന്നാലെയാണ്, അതിനേക്കാൾ മുൻപ് ആരംഭിച്ച ഞെളിയൻപറമ്പ് കരാറിന്റെ വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വരുന്നത്. എൽഡിഎഫ് മുൻ കൺവീനർ വൈക്കം വിശ്വന്റെ മരുമകന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ് കമ്പനി.

സോണ്ട ഇൻഫ്രാടെക്കിന് കരാർ നൽകിയതു മുതലുള്ള ഇടപാടുകളിൽ ദുരൂഹതയുണ്ട്. ഇവരെ സർക്കാർ തലത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത ശേഷം കോർപറേഷനിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നെന്നാണു വിവരം. കരാർ നൽകി 4 വർഷമായിട്ടും ആദ്യ ഘട്ടമായ ബയോ മൈനിങ് പോലും പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല. മഴ, കോവിഡ് എന്നീ കാരണങ്ങളാൽ 4 തവണ കരാർ നീട്ടി. ഇതുവരെ 1.23 കോടി രൂപ കോർപറേഷൻ നൽകി. എൻജിനീയറിങ് വിഭാഗത്തിന്റെ കടുത്ത എതിർപ്പ് മറികടന്നാണു തുക നൽകിയത്.

അവസാനം നൽകിയ കാലാവധി 2022 നവംബറിൽ പൂർത്തിയായി. ഇതുവരെ നീട്ടിയിട്ടില്ല. എങ്കിലും, 75 % പണി പൂർത്തിയാക്കിയതിനാൽ ബാക്കി തുക അനുവദിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കമ്പനി കോർപറേഷനു വീണ്ടും കത്തു നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പണം അനുവദിക്കരുതെന്നാണ് എൻജിനീയറിങ് വിഭാഗത്തിന്റെ ശുപാർശ. ഇതുവരെയുള്ള പണി പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പു വരുത്തി മാത്രം പണം അനുവദിച്ചാൽ മതിയെന്നും ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൗൺസിൽ അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തിയതിനാൽ കരാർ റദ്ദാക്കണമെന്നും ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

കോർപറേഷന്റെ സ്ഥലം പണയപ്പെടുത്താനും അനുമതി

2019 മേയ് മാസത്തിൽ ടെൻഡർ വിളിച്ചെങ്കിലും ആരും പങ്കെടുത്തില്ല. രണ്ടാമത് വീണ്ടും ടെൻഡർ വിളിച്ചപ്പോൾ ഈ കമ്പനി മാത്രം പങ്കെടുത്തു. അവർക്കു കരാർ നൽകുകയും ചെയ്തു. ഞെളിയൻ പറമ്പിൽ കോർപറേഷന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള 12.67 ഏക്കർ ഭൂമി 28 വർഷത്തിനു പാട്ടത്തിനു നൽകും. അവിടെ 250 കോടി രൂപ ചെലവു വരുന്ന പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കുമെന്നായിരുന്നു കരാർ. പ്ലാന്റിനുള്ള തുക കമ്പനി കണ്ടെത്തണം. അതിനു ഭൂമി ബാങ്കിൽ പണയം വയ്ക്കാനും അനുവദിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ പ്ലാന്റ് നിർമാണത്തിനു മുൻപ് കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാനായി 7.75 കോടി രൂപയുടെ കരാർ കൂടി വേണമെന്ന് പിന്നീട് കമ്പനി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മൗനം ദുരൂഹം: വി.മുരളീധരൻ

‘ജനം പ്രാണവായുവിനായി പരക്കം പായുമ്പോൾ കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി എവിട‌െ? ബ്രഹ്മപുരം ദുരന്തത്തിൽ പിണറായി വിജയന്റെ മൗനം ദുരൂഹമാണ്. വൈക്കം വിശ്വന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ തട്ടിക്കൂട്ട് കമ്പനിക്ക് മറ്റ് ഒട്ടേറെ പദ്ധതികളുടെ കരാർ നൽകാൻ മുൻകയ്യെടുത്തത് പിണറായി വിജയനാണ്.’ – വി.മുരളീധരൻ (കേന്ദ്രമന്ത്രി)

English Summary: Controversial company of Brahmapuram have 250 crore worth contract at Kozhikode