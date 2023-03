സോളർ, കാറ്റാടി വൈദ്യുതി; അടുത്ത 4 വർഷം കൂടി വൈദ്യുതി നിരക്ക് കൂട്ടാൻ റഗുലേറ്ററി കമ്മിഷനെ സമീപിച്ച് കെഎസ്ഇബി

തിരുവനന്തപുരം∙ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷങ്ങളിൽ ജലവൈദ്യുതി ഉൽപാദനം കൂടുകയും വൈദ്യുതി വാങ്ങുന്നതിന്റെ ശരാശരി വില താഴുകയും ചെയ്തതാണ് പാരമ്പര്യേതര വൈദ്യുതി ഉൽപാദകർക്ക് (സോളർ, കാറ്റാടി) ലഭിക്കുന്ന വില കുറയാൻ കാരണമെന്ന് വൈദ്യുതി റഗുലേറ്ററി കമ്മിഷൻ. അടുത്ത ഒരു വർഷം കൂടി ഇത് കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ തുടരാനാണ് സാധ്യത. പാരമ്പര്യേതര വൈദ്യുതി ഉൽപാദിപ്പിച്ചു വൈദ്യുതി ബോർഡിനു വിൽക്കുമ്പോൾ യൂണിറ്റിന് 2.69 രൂപ വില നൽകിയാൽ മതി എന്നാണ് റഗുലേറ്ററി കമ്മിഷന്റെ പുതിയ തീരുമാനം. ഇത് വ്യാപക പരാതിക്ക് ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഇതേസമയം, അടുത്ത 4 വർഷം കൂടി വൈദ്യുതി നിരക്ക് കൂട്ടാൻ റഗുലേറ്ററി കമ്മിഷനെ സമീപിച്ചിരിക്കുകയാണ് വൈദ്യുതി ബോർഡ്. വരവു ചെലവു കണക്കിലെ അന്തരം പരിഹരിക്കാനാണ് ഇതെന്നാണ് ബോർഡിന്റെ ന്യായീകരണം. ബോർഡ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വരവു ചെലവ് കണക്ക് അനുസരിച്ചു 2023–24ൽ 1044.43 കോടി രൂപ, 2024–25ൽ 834.17 കോടി, 2025–26ൽ 472.64 കോടി, 2026–27ൽ 29.80 കോടി എന്നിങ്ങനെ കമ്മി ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് കമ്മിഷനെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതേസമയം, ബോർഡിന്റെ ചെലവുകൾ കുറച്ചു കമ്മിയും കുറയ്ക്കണമെന്നാണ് ഉപയോക്താക്കളുടെ ആവശ്യം.

ബോർഡ് വാങ്ങുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ ശരാശരി വില പാരമ്പര്യേതര വൈദ്യുതി ഉൽപാദകർക്കു നൽകണം എന്നാണ് കേന്ദ്ര വൈദ്യുതി നയം അനുസരിച്ച് സംസ്ഥാനത്ത് തയാറാക്കിയ ചട്ടത്തിലുള്ളത്. ബോർഡ് ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നതും പുറത്തു നിന്നു വാങ്ങുന്നതുമായ വൈദ്യുതിക്കായി ചെലവഴിക്കുന്ന തുകയെ ആകെ യൂണിറ്റു കൊണ്ടു ഹരിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്നതാണ് ശരാശരി വാങ്ങൽ വില.

English Summary : KSEB approched regulatory commission to hike electricity charge for next 4 years