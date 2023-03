പിന്മാറാൻ 30 കോടി ഓഫർ; അനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ വകവരുത്തുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി: സ്വപ്ന

തിരുവനന്തപുരം ∙ സ്വർണക്കടത്തു കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരോപണങ്ങളിൽനിന്നു പിന്മാറാനും മുഖ്യമന്ത്രിക്കും കുടുംബത്തിനുമെതിരായ തെളിവുകൾ നശിപ്പിക്കാനും 30 കോടി രൂപ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് ഇടനിലക്കാരൻ സമീപിച്ചതായി കേസിലെ പ്രതി സ്വപ്ന സുരേഷ് വെളിപ്പെടുത്തി. അനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ വകവരുത്തുമെന്നു ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായും ആരോപിച്ചു.

സ്വപ്ന സുരേഷ് പുറത്തുവിട്ട ചിത്രം

സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം.വി.ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് വിജയ് പിള്ള എന്ന കണ്ണൂർ സ്വദേശി 3 ദിവസം മുൻപ് ബെംഗളൂരുവിലെ ഹോട്ടലിൽ താനുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയെന്നാണ് സ്വപ്ന പറയുന്നത്. ഫെയ്സ്ബുക് ലൈവിലും പിന്നീടു പുറത്തുവിട്ട ഇമെയിലിലും വിജയ് പിള്ള എന്ന പേരാണ് സ്വപ്ന പരാമർശിച്ചതെങ്കിലും പുറത്തുവിട്ട വാട്സാപ് ചാറ്റിൽ ഈ വ്യക്തി വിജേഷ് പിള്ള എന്നാണു സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്.

സ്വപ്ന സുരേഷ് പുറത്തുവിട്ട ചിത്രം.

കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ ചിത്രങ്ങളും വാട്സാപ് ചാറ്റുകളും കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾക്കടക്കം നൽകിയ പരാതിയുടെ വിശദവിവരങ്ങളും സ്വപ്ന പുറത്തുവിട്ടു. അനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ വകവരുത്തുമെന്നു പറയാൻ എം.വി.ഗോവിന്ദൻ നിർദേശിച്ചെന്നും യുഎഇയിലെയോ കേരളത്തിലെയോ വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ യൂസഫലിയുടെ സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ചു കള്ളക്കേസിൽ കുടുക്കുമെന്നും വിജേഷ് പിള്ള ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്നും ആരോപിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ തെളിവും സംസാരിച്ച വിവരങ്ങളും അഭിഭാഷകൻ വഴി കർണാടക ആഭ്യന്തരമന്ത്രിക്കും ഡിജിപിക്കും എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ‍ഡയറക്ടറേറ്റിനും (ഇഡി) കൈമാറിയെന്നും പറഞ്ഞു.

ആരോപണങ്ങളോടു പ്രതികരിക്കാനില്ലെന്നു സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം.വി.ഗോവിന്ദൻ അറിയിച്ചു. എം.എ.യൂസഫലിയെക്കുറിച്ചു സ്വപ്ന നടത്തിയ പരാമർശത്തോടു പ്രതികരിക്കുന്നില്ലെന്നു ലുലു ഗ്രൂപ്പ് കമ്യൂണിക്കേഷൻസ് ഡയറക്ടർ വി.നന്ദകുമാർ വ്യക്തമാക്കി.

വിജയ് പിള്ള

∙ ‘ഒടിടി പ്ലാറ്റ്ഫോമിനു വെബ് സീരീസ് നിർമിക്കുന്ന കാര്യം സംസാരിക്കാനാണു സ്വപ്നയെ കണ്ടത്. ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലുണ്ട്; കർണാടക പൊലീസിന്റെ കസ്റ്റഡിയിലല്ല. പിണറായി വിജയനെയും എം.വി.ഗോവിന്ദനെയും ഒരിക്കൽപോലും നേരിട്ടുകണ്ടിട്ടില്ല.’ – വിജേഷ് പിള്ള (ഫോണിൽ പറഞ്ഞത്)

English Summary: Swapna suresh's new revelations against MV Govindan and Kerala CM Pinarayi Vijayan