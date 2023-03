പാരാഗ്ലൈഡിങ് അപകടം: 3 പേർ അറസ്റ്റിൽ

വർക്കല ∙ പാപനാശത്തെ പാരാഗ്ലൈഡിങ് അപകടത്തിൽ ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഉൾപ്പെടെ മൂന്നു പേർ അറസ്റ്റിൽ. മനഃപൂർവമായ നരഹത്യാശ്രമം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയാണ് കേസ്. ഉത്തരാഖണ്ഡ് സ്വദേശി സന്ദീപ് (30) ഒന്നാം പ്രതിയാണ്. ഇദ്ദേഹമാണ് പാരാഗ്ലൈഡർ പറത്തിയത്.

സന്ദീപിനു പുറമേ, സഹായികളായി പ്രവർത്തിച്ച വർക്കല മൂങ്ങോട് പൗർണമിയിൽ ശ്രേയസ് (27), വക്കം പുളിവിളാകം സിന്ധു ഭവനിൽ പ്രഭുദേവ് (31) എന്നിവരും പ്രതികളാണ്. പാരാഗ്ലൈഡറിൽ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന യാത്രിക കോയമ്പത്തൂർ സ്വദേശി പവിത്രയുടെ (28) മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കേസ്.

English Summary: Police Take Three Persons Into Custody In Varkala Paragliding Accident