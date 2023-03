യാത്രയയപ്പ് യോഗത്തിൽ പൊലീസുകാരുടെ അടിപിടി: 2 പേർക്ക് സസ്പെൻഷൻ

പത്തനംതിട്ട ∙ യാത്രയയപ്പ്‍ യോഗത്തിലുണ്ടായ അടിപിടിക്ക് കാരണക്കാരായ എഎസ്‌ഐക്കും സീനിയർ സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫിസർക്കും സസ്‌പെൻഷൻ. പത്തനംതിട്ട എആർ ക്യാംപിലെ ഗ്രേഡ് എഎസ്ഐ ഗിരി, ഡ്രൈവർ എസ്‌സിപിഒ ജോൺ ഫിലിപ് (സാജൻ) എന്നിവരെയാണ് സംഭവം നടന്ന് മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി സസ്‌പെൻഡ് ചെയ്തത്. എന്നാൽ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ച എആർ ക്യാംപിലെ മുൻ മോട്ടർ ട്രാൻസ്‌പോർട് ഓഫിസർ‍ക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റത്തോടൊപ്പമുള്ള സ്ഥലം മാറ്റമായതിനാൽ നടപടിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ യാത്രയയപ്പ് സൽക്കാരത്തിനിടെയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ തമ്മിൽ അടിപിടിയുണ്ടായത്.



ജില്ലയിലെ പൊലീസ് വാഹനങ്ങളുടെ ചുമതല മോട്ടർ ട്രാൻസ്‌പോർട് ഓഫിസറായിരുന്ന ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു. വാഹനങ്ങളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണി, ഇന്ധനം നിറയ്ക്കൽ എന്നിവയുടെയൊക്കെ ബിൽ സമർപ്പിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹമായിരുന്നു. പന്തളം തെക്കേക്കരയിലുള്ള പമ്പിൽ‍ നിന്നാണ് പല പൊലീസ് വാഹനങ്ങൾക്കും സ്ഥിരമായി ഇന്ധനം നിറയ്ക്കുന്നത്. ഇതിന് കമ്മിഷനായി മോട്ടർ ട്രാൻസ്‌പോർട് ഓഫിസറായിരുന്ന വ്യക്തി തന്റെ സ്വകാര്യ വാഹനത്തിന് ഇന്ധനം നിറയ്ക്കാറുണ്ടെന്ന് നേരത്തേ പരാതി ഉയർന്നിരുന്നു.

ഇന്ധനം നിറച്ച ബില്ലിലും വാഹനങ്ങളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തുന്നതിന്റെ ചെലവിലും ക്രമക്കേടുകൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന ആരോപണവും ഉയർ‌ന്നിരുന്നു. പാർട്ടിക്കിടെ ഇതു സംബന്ധിച്ച് നടന്ന ചർച്ചകളാണ് എഎസ്ഐ റാങ്കിലുള്ള ഡ്രൈവർ ഒരു ഭാഗത്തും മറ്റ് രണ്ടുപേരും മറുഭാഗത്തുമായി നിന്നുള്ള സംഘർഷത്തിന് ഇടയാക്കിയത്. അടിയും അസഭ്യ വർഷവും കനത്തതോടെ ഓഡിറ്റോറിയം ഉടമയും മറ്റ് ജീവനക്കാരുമെത്തി എല്ലാവരെയും പുറത്താക്കുകയായിരുന്നു. ജില്ലയിലെ പൊലീസ് സേനയ്ക്കാകെ അപമാനമായ സംഘട്ടന വിവരം രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉന്നതാധികാരികൾക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിനെ തുടർന്നാണ് സംഭവം നടന്ന 8ന് തന്നെ ഇവരിൽ രണ്ടുപേർക്ക് എതിരെ നടപടി സ്വീകരിച്ചത്.

English Summary: Beating by policemen at farewell meeting: Suspension for 2 persons