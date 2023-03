പൊലീസ് ജീപ്പിൽനിന്ന് വീണ യുവാവ് മരിച്ചു

തൃശൂർ ∙ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന പൊലീസ് ജീപ്പിൽനിന്നു പുറത്തേക്കുവീണ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന തിരുവനന്തപുരം വലിയതുറ കൊച്ചുതോപ്പ് ഫാത്തിമാ റോഡ് സ്വദേശി സിനോ സോണി (32) മരിച്ചു. സിനോ ചാടിയതാണെന്നു പൊലീസ് ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കസ്റ്റഡി മരണമാണെന്നു സംശയിക്കുന്നതായി ബന്ധുക്കൾ പറഞ്ഞു. സിനോയുടെ പേരിൽ വധശ്രമക്കേസുണ്ടെന്ന് തൃശൂർ പൊലീസ് പറഞ്ഞെങ്കിലും ഒരു അടിപിടിക്കേസ് മാത്രമാണുള്ളതെന്നു വലിയതുറ പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

കഴിഞ്ഞ ബുധൻ രാത്രി കൊക്കാലെ ഭാഗത്തു മദ്യലഹരിയിൽ ആളുകൾക്കു നേരെ കത്തിവീശി ഭീകരാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ച കേസിലാണു സിനോയെ ഈസ്റ്റ് പൊലീസ് പിടികൂടിയത്. സ്റ്റേഷനിലെത്തിയും ബഹളം തുടർന്നതോടെയാണു വിയ്യൂരിലെ കസ്റ്റഡി കേന്ദ്രത്തിലേക്കു കൊണ്ടുപോകാൻ തീരുമാന‍ിച്ചതെന്നു പൊലീസ് പറയുന്നു. വടക്കേ സ്റ്റാൻഡിനു സമീപത്തെത്തിയപ്പോൾ, ജീപ്പിന്റെ പിൻവാതിൽ ചവിട്ടിത്തുറന്നു ചാടിയെന്നാണു പൊലീസ് പറയുന്നത്. സിനോ അവിവാഹിതനാണ്. അച്ഛൻ: സോണി. അമ്മ: മോളി. സഹോദരൻ: സാജു.

English Summary: Accused who jumped from police jeep dies in hospital